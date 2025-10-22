Trump llama “matón” a Petro y suspende todos los pagos de EE.UU. a Colombia

Durante una rueda de prensa en el despacho oval de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump llamó “matón” y un “mal tipo” a su homólogo colombiano Gustavo Petro, al ser preguntado por la prensa sobre las tensiones diplomaticas que viven los dos países

El mandatario estadounidense, además, afirmó que Petro “produce mucha droga” y confirmó que, desde hoy, fueron suspendidos “todos los pagos a Colombia” de parte de su Gobierno.

De acuerdo con Adam Isaacson, quien dirige la división de defensa, seguridad y consolidación de la paz de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), “hasta antes de la llegada de Trump, Colombia estaba recibiendo entre $450 y $500 millones de dólares en cooperación. Desde enero de este año, hubo un primer recorte a toda la ayuda extranjera que incluye también la de Colombia y esta ayuda quedó en casi $100 millones de dólares”.

WOLA advierte que queda poco por recortar de esta ayuda, aún si se renovara, “puede ser un poco menos que $100 millones de dólares ahora, gran parte de eso es para militares y para los policías, casi nada para cosas económicas y civiles, entonces lo que queda para recortar es muy poco y es principalmente para las fuerzas de seguridad”, dijo Isacson a Caracol Radio.

Ataques a “narcolanchas”

En esa rueda de prensa, también se refirieron a los ataques contra lanchas en el Caribe y el que se confirmó hoy en el Pacífico.

Trump aseguró que pronto discutirá con el Congreso las operaciones que adelante EE.UU. y afirmó que no descarta realizar ataques por tierra, similares a los que ya suceden en “aguas internacionales”.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que no suspenderán los bombardeo contra las narcolanchas.