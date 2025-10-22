Tribunal admite demanda contra contrato estatal por $1.3 billones para elaboración pasaportes y visas

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio la demanda de la Procuraduría contra el contrato estatal por $ 1.3 billones para la elaboración de los pasaportes y visas en Colombia.

El convenio que pretende tumbar el Ministerio Público por considerar que vulnera los principios de la contratación pública, fue suscrito entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.

Leer: Procuraduría demanda contrato para la elaboración de los pasaportes en Colombia

“Admitir, con conocimiento en primera instancia, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, la demanda presentada, por la Procuraduría General de la Nación contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores - Imprenta Nacional de Colombia -Imprenta Nacional -Casa da Moneda S.A. de Portugal”, se lee en el auto del Tribunal.

La demanda de la Procuraduría

Para el procurador delegado, Marcio Melgosa el millonario contrato presenta varias irregularidades porque que hay una infracción directa con el modelo de contratación que se hizo de forma directa más no por una licitación.

La Cancillería contrató de forma directa a la Imprenta Nacional de Colombia, no obstante, esta entidad no contaba con la capacidad para realizar la totalidad del contrato y eso hizo que tuviera que hacer una alianza con la Casa de la Moneda de Portugal. Este escenario de subcontratación para la Procuraduría corresponde a una irregularidad.

“Siendo así, encuentra esta Procuraduría Delegada que la razón para la suscripción de los convenios interadministrativos entre la Imprenta Nacional (INC) y el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, es en realidad la selección de un contratista para que preste el servicio del suministro de suministros, situación por la cual se evidencia una subcontratación de la totalidad del objeto para el cual fue contratada la INC por parte del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores , lo que conduce a señalar que debió contratarse a alguien idóneo, en el marco de un proceso competitivo”, dice el Ministerio Público.