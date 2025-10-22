Simulacro pondrá a prueba la capacidad de respuesta ante emergencias en Norte de Santander

Norte de Santander.

Hoy se desarrollará en todo el país el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, una jornada que busca evaluar la capacidad de reacción de las instituciones y la ciudadanía frente a distintos tipos de desastres.

En Norte de Santander, el ejercicio se centrará en la atención de un eventual sismo, considerado el principal riesgo en el departamento.

El coronel Fernando Sandoval, comandante de la Defensa Civil en Norte de Santander, explicó que este simulacro se realiza cada año por convocatoria de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco del mes internacional de la reducción del riesgo.

“Lo que se busca es fortalecer las capacidades de preparación de todos los actores del sistema, porque aquí intervienen las comunidades, las autoridades y las Fuerzas Armadas. Todos hacemos parte del sistema y debemos estar listos para responder de manera articulada”, precisó.

En el caso de Norte de Santander, la Defensa Civil ha venido preparando a sus voluntarios y grupos de respuesta.

“Tenemos grupos básicos, especializados y de intervención en asistencia humanitaria. Se han capacitado en búsqueda y rescate en áreas abiertas, rescate vehicular, vertical, acuático y en manejo de materiales peligrosos. La idea es fortalecerlos cada día más”, explicó Sandoval.

El simulacro de este año se concentrará en el escenario de un sismo, el fenómeno que más amenaza representa para el departamento.

“Con las entidades públicas es más fácil coordinar porque tienen responsables designados para estos procesos. En las comunidades el trabajo es distinto, por eso desde la Defensa Civil impulsamos los planes familiares de emergencia, donde enseñamos a identificar los riesgos y a prepararse desde los hogares y barrios”, comentó.

El comandante insistió en la importancia de que las comunidades se involucren en estas actividades.

“Debemos seguir haciendo énfasis en la preparación de la población. Nuestra meta es lograr una participación masiva de los voluntarios y de los habitantes de los 40 municipios del departamento. Queremos que todos sepan cómo actuar en caso de una emergencia”, puntualizó.