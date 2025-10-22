¿Qué dicen autoridades y gremios del Quindío sobre tensión entre Colombia y Estados Unidos?

Bandera de Estados Unidos y Colombia // Donald Trump // Gustavo Petro // Getty Images

Armenia

Continúan las reacciones locales sobre el panorama entre Colombia y Estados Unidos y las advertencias en materia economía que generan alta preocupación entre gremios y autoridades.

El gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis se refirió a la crisis que se vive actualmente entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Fue claro que de generarse medidas contra Colombia podría impactar negativamente en los sectores productivos porque tienen una gran demanda en el mercado de los Estados Unidos.

“Unas acusaciones mutuas que hacen entre ambos mandatarios sobre el narcotráfico, sobre soberanía, sobre deportaciones. Otras que son unas amenazas de medidas económicas en tanto como aranceles, suspensión de ayudas. A unas amenazas de acciones militares por parte de Estados Unidos hacia Colombia. Una fuerte carga simbólica de opinión pública entre tanto Colombia como en Estados Unidos", mencionó.

Considera la relación entre los dos países está compleja debido a las mutuas acusaciones que hacen entre ambos mandatarios sobre el narcotráfico y las amenazas de medidas económicas como las arancelarias lo que finalmente genera incertidumbre.

“Para nosotros es muy preocupante. Primero la imagen que tiene hoy nuestro presidente Petro ante los colombianos. El tema no está fácil, el tema está bien complejo ante las situaciones que hoy nosotros tenemos con Estados Unidos.”, dijo.

Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío

Por su parte el presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada realizó un llamado a la mesura y el diálogo institucional porque las repercusiones pueden ser bastante graves.

Explicó que el departamento tiene un tema fuerte con Estados Unidos puesto que ha sido fundamental para el desarrollo como es en el tema de exportaciones de café y frutas.

“Sobre el tema actual de Estados Unidos y Colombia no hay duda que nuestro llamado como Cámara de Comercio es un llamado a la mesura, al diálogo institucional, a todos mecanismos diplomáticos porque las repercusiones realmente son bastante graves o difíciles en caso de que se fortalezca como tal la crisis. El Colombia y el Quindío tiene un tema con los Estados Unidos bastante fuerte", afirmó.

En cuanto a las importaciones dio a conocer que es el segundo socio comercial del Quindío con una participación del 22% solo superado por China. Fue enfático que este panorama evidencia que la dinámica comercial sostiene empresas, familias e impulsa el emprendimiento de la región por eso lo clave de Estados Unidos.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Debido a lo anterior considera se necesita mesura, mucho diálogo para lograr salir de dicha situación con buena voluntad.

Espera el gobierno sea receptivo a las inquietudes y no se profundice en una crisis diplomática.