Pabla Flores: la gran homenajeada en la Noche de Candelas y el Jolgorio de Tambores

Cartagena

El calor de las velas y el sonido de los tambores serán los grandes protagonistas de este viernes. Cartagena de Indias vive desde ya la nutrida agenda de sus Fiestas de Independencia del 11 de noviembre, y el turno esta vez será para la gran Noche de Candelas y el Jolgorio de Tambores. La Alcaldía de Cartagena, el IPCC y la Gerencia de Fiestas han preparado un espectáculo de nivel, que durante esta edición homenajeará a la cantadora de bullerengue Pabla Flores.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“La Fiesta que nos Une vive la tradición con esta maravillosa Noche de Candelas y el Jolgorio de Tambores, un evento que se ha convertido en epicentro del folclor de la ciudad y en uno de los más representativos dentro de la agenda de las Fiestas de Independencia. Invitamos a todos los cartageneros a que sigan disfrutando de todas estas manifestaciones que enriquecen nuestra cultura”, manifiesta Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena de Indias.

La Noche de Candelas y el Jolgorio de Tambores de este viernes iniciará a partir de las 6:30 de la tarde con un majestuoso desfile cultural que partirá desde Las Bóvedas y recorrerá diferentes calles del Centro Histórico. Aquí participarán los Grandes Lanceros 2025: Germán Pérez y Kizzis Ramírez; actores festivos, las candidatas al Reinado de Independencia y casi 500 artistas.

“Este espectáculo se convierte también en un gran escenario de proyección del talento de la ciudad. Incluimos en la nómina de artistas a reconocidos representantes de nuestro folclor y demás expresiones artísticas, con el fin de resaltar su gran aporte a la identidad de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre”, asegura Lucy Espinosa, directora del IPCC.

Isolina León, Tonada, Caribesón y José Madrid y su Banda Show serán los encargados de prender la fiesta en la Plaza de los Coches, a partir de las 7 de la noche. La invitación es para que todos los cartageneros y visitantes traigan su pollera, su sombrero y sus velas, y se gocen de principio a fin este evento.

“Cartagena sigue preparándose para celebrar su independencia desde octubre. Esta maravillosa noche le rendirá tributo a la gran Pabla Flóres, una talentosa mujer que representa, justamente, la esencia de lo que homenajeamos durante la Noche de Candelas y el Jolgorio de Tambores. Estamos listos para el goce festivo al ritmo de los tambores”, agrega Alejandra Espinosa, gerente de Fiestas.