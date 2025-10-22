Minambiente propone armonizar economía campesina y conservación en el Cocuy

En cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las comunidades durante la movilización social campesina de agosto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció la presentación de una propuesta de acto administrativo que busca reconocer las actividades económicas tradicionales dentro de la Reserva Forestal El Cocuy, sin comprometer la conservación ambiental del páramo. La iniciativa será socializada entre el 24 y el 26 de octubre durante una mesa técnica en territorio, con la participación de autoridades locales y representantes de las comunidades campesinas.

«...Presentamos una propuesta de acto administrativo que reconoce las actividades económicas tradicionales en el Cocuy sin expandir la frontera agropecuaria, manteniendo y recuperando los más importantes bienes ambientales del páramo. Con esta propuesta reafirmamos algo fundamental: las actividades campesinas, particularmente la producción de alimentos, sí pueden coexistir con la conservación. Lo que no aceptaremos es la minería ni la agroindustria, porque son incompatibles con el cuidado del agua...», afirmó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres.

La propuesta reafirma el compromiso del Gobierno del Cambio con el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y actor clave en la gestión ambiental. «...Queremos que las comunidades sean parte activa del diálogo sobre el futuro de su territorio. Les invitamos a participar, a dialogar y a construir con nosotras este camino. Solo así lograremos armonizar conservación ambiental con los derechos del campesinado...», añadió Vélez Torres, quien explicó que la iniciativa también busca ajustar la Resolución 261 de 2018 para garantizar el derecho de los campesinos a seguir cultivando en las zonas donde históricamente han desarrollado sus prácticas productivas.