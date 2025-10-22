Mackalister, sin tapujos sobre Néiser Villarreal en Millonarios: “Tiene la cabeza en otro lado”

Néiser Villarreal ha sido protagonista de éxitos con la Selección Colombia Sub-20, pero con su club, Millonarios, no ha logrado marcar ni un solo gol (sí dos asistencias) y se ha hablado más de sus polémicas que de fútbol.

El delantero, quien terminó como uno de los goleadores de la Copa del Mundo que se disputó en Chile, y en la que Colombia terminó tercera, no se presentó al cuadro Embajador en la fecha pactada inicialmente. Esta situación ya se había presentado luego del Sudamericano Sub-20 que tuvo lugar en Venezuela a principio de año.

Este hecho volvió a generar controversia, pues si bien el jugador tiene un precontrato con Cruzeiro de Brasil, y espera unirse en enero de 2026, sigue vinculado a Millonarios y debería cumplir las exigencias que se le hagan.

Mackalister Silva, sin tapujos sobre Néiser Villarreal

En la rueda de prensa posterior al empate de Millonarios con Bucaramanga, al capitán le pidieron la opinión por la actitud de Néiser Villarreal, partiendo de su liderazgo en la institución.

“Es un tema difícil...Más que consentirlos a los canteranos, es tratar de guiarlos. Soy el primero en criticarlos cuando hacen algo malo y el primero en aplaudirlos cuando hacen algo bueno. No suelo dejar pasar por alto cuando hacen las cosas malas. El hecho que no lo haga públicamente no quiere decir que no lo haga”, inició diciendo a nivel general.

Por su parte, puntualizando en Néiser Villarreal, manifestó que el grupo debe estar enfocado en lograr la clasificación, mientras el delantero ya está pensando en salir del club.

“Con Néiser es un tema complicado, su estadía en Millonarios ha sido complicada. No pudimos disfrutar de todo lo que Néiser nos pudo dar; prácticamente él está con su cabeza en otro lado y nosotros tenemos que tener la cabeza en lo que estamos, que es aferrarnos a la posibilidad de clasificar”, concluyó.