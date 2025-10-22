La fiebre del oro en el Tolima se aceleró por la infiltración de la minería ilegal

Tolima

La directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), Olga Lucía Alfonso, confirmó que la minería ilegal se infiltró en predios con títulos legales, lo que contribuyó al crecimiento acelerado de la denominada ‘fiebre del oro’ en el sur del departamento.

De acuerdo con la directora, han recibido múltiples denuncias de “usuarios legales” de la corporación, quienes aseguran que mineros ilegales han invadido sus predios para la explotación de oro, problemática ambiental y social que afecta principalmente a los municipios de Ataco, Planadas, Chaparral y Rioblanco.

“Los usuarios legales han solicitado amparos administrativos porque existen actividades de minería ilegal en sus títulos mineros. Los amparos administrativos son una figura jurídica válida, pero se requiere no solo el concurso de las autoridades regionales, sino también nacionales”, remarcó la funcionaria.

Alfonso indicó que en los últimos seis meses han realizado cuatro operativos de vigilancia y control contra la minería ilegal en Ataco. Sin embargo, la gran cantidad de mineros ilegales, en su mayoría llegados de otras regiones, ha impedido las intervenciones de las autoridades.

“Hay evidencia de retroexcavadoras y elementos que afectan sobre todo el recurso hídrico y el suelo, pero en algunos casos las mismas comunidades nos impiden actuar. En Ataco, en un operativo muy grande que duramos cuatro meses preparando, después de hacerlo y pretender incautar la maquinaria, hubo una asonada de más de 500 personas que lo impidió”, relató.

Las afectaciones “irreparables” y sus culpables

De “enormes” e “irreparables” calificó la directora Alfonso los daños ambientales causados por la minería ilegal en el sur del Tolima, los cuales quedaron de manifiesto en un informe entregado al Gobierno Nacional, la Gobernación del Tolima, las Fuerzas Armadas, entre otras autoridades.

Los impactos empiezan a ser evidentes sobre la fauna, la flora y, sobre todo, en los afluentes del río Saldaña. “Esto afecta no solo los ecosistemas y la biodiversidad, sino también la salud de las personas”, puntualizó.

Asimismo, Alfonso indicó que detrás de esta fiebre del oro se encuentran grupos armados. “Por eso le hemos solicitado un Puesto de Mando Unificado al Gobierno Nacional para tratar específicamente esta problemática en el sur del Tolima”, señaló.

A comienzos del presente mes de octubre, personal de la Policía Nacional destruyó en Ataco maquinaria avaluada en $2.000 millones que pertenecía al Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, con la que extraían hasta 2.000 gramos de oro y obtenían ganancias por más de $1.000 millones al mes.