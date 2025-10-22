Huila se prepara para el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2025
Los 37 municipios del departamento participarán activamente en la jornada, fortaleciendo sus capacidades ante desastres naturales.
Neiva
El departamento del Huila ha confirmado la vinculación de sus 37 municipios al Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2025. Esta iniciativa busca fortalecer la preparación y la capacidad de reacción de las autoridades y la comunidad ante la ocurrencia de eventos naturales o antrópicos de gran magnitud.
Orlando Garzón, del gobierno departamental, comento que “de Los municipios han venido desarrollando ejercicios prácticos y planeando escenarios que permitan medir la respuesta ante emergencias como sismos, inundaciones y deslizamientos. Cada localidad ha priorizado los riesgos más frecuentes de acuerdo con su historial y características geográficas, diseñando estrategias específicas para su manejo”.
Durante las últimas semanas, los equipos municipales de gestión del riesgo han venido trabajando en la elaboración de guiones y libretos que orientarán la ejecución del simulacro. Estas herramientas permitirán evaluar la efectividad de los protocolos de actuación, la comunicación entre entidades y la participación ciudadana en situaciones de emergencia.
El ejercicio se llevará este 22 de octubre a las 9:00 de la mañana, con la participación de instituciones públicas, privadas, organizaciones comunitarias y la comunidad en general. Con este simulacro, el Huila reafirma su compromiso con la prevención, la gestión del riesgo y la protección de la vida de sus habitantes.