Huila se prepara para el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2025

Neiva

El departamento del Huila ha confirmado la vinculación de sus 37 municipios al Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2025. Esta iniciativa busca fortalecer la preparación y la capacidad de reacción de las autoridades y la comunidad ante la ocurrencia de eventos naturales o antrópicos de gran magnitud.

Orlando Garzón, del gobierno departamental, comento que “de Los municipios han venido desarrollando ejercicios prácticos y planeando escenarios que permitan medir la respuesta ante emergencias como sismos, inundaciones y deslizamientos. Cada localidad ha priorizado los riesgos más frecuentes de acuerdo con su historial y características geográficas, diseñando estrategias específicas para su manejo”.

Durante las últimas semanas, los equipos municipales de gestión del riesgo han venido trabajando en la elaboración de guiones y libretos que orientarán la ejecución del simulacro. Estas herramientas permitirán evaluar la efectividad de los protocolos de actuación, la comunicación entre entidades y la participación ciudadana en situaciones de emergencia.

El ejercicio se llevará este 22 de octubre a las 9:00 de la mañana, con la participación de instituciones públicas, privadas, organizaciones comunitarias y la comunidad en general. Con este simulacro, el Huila reafirma su compromiso con la prevención, la gestión del riesgo y la protección de la vida de sus habitantes.