Gobernador de Santander dice que aún no escoge alcalde de Bucaramanga de la terna

Gobernador de Santander habla de la escogencia del alcalde de Bucaramanga

Bucaramanga

Desde Barrancabermeja, donde despacha por 72 horas, el gobernador de Santander, Juvenal Diaz Mateus, le reveló a Caracol Radio que pese a tener en su poder la terna de la que saldrá el alcalde de Bucaramanga, no ha hecho una escogencia.

Dijo que solo se ha entrevistado con uno de los ternados por los partidos de la coalición que avaló la inscripción del exalcalde, Jaime Andrés Beltrán Martínez.

Las razones para no designar alcalde encargado

El gobernador aseguró que está haciendo una evaluación del cumplimiento de los requisitos de los tres candidatos. Se analizan posibles inhabilidades y hojas de vida.

“Pronto daremos a conocer el nombre de la persona que se va a encargar de la ciudad mientras se efectúan las elecciones atípicas.

Con relación al momento en que se vaya a producir la designación, el mandatario contestó que “muy pronto”.

Vale recordar que en la terna están Christian Portilla, ex asesor de Jaime Beltrán, un abogado especialista en temas pensionales y una de las personas más allegadas al proyecto político del exmandatario; Magda Suárez quien ocupó la dirección del Departamento Administrativo de Espacio Público y Javier Sarmiento, exministro de Justicia.

Contra la terna, hay una acción de tutela una veedora de Justa y Libres.

El gobernador aseguró que el calendario electoral sigue su curso: la fecha más próxima es el miércoles 29 de octubre cuando vence el periodo para la inscripción de los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga.