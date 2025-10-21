Iván Cepeda presentará recurso de casación tras absolución del expresidente Álvaro Uribe

Colombia

El senador y precandidato presidencial, Iván Cepeda, anunció que apelará a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, de absolver al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

De acuerdo con el precandidato, dicha apelación será presentada ante la Corte Suprema de Justicia a través del recurso de casación y también evaluarán la posibilidad de acudir a instancias internacionales.

“En ejercicio de nuestros derechos, interpondremos recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, contra la decisión adoptada el día de hoy, por los magistrados Manuel Antonio Merchán y Alexandra Ossa Sánchez, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Asimismo, evaluaremos la posibilidad de acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para hacer valer nuestros derechos a la justicia y a la verdad”.

Cepeda afirmó además que respetan pero no comparten la decisión del Tribunal y de hecho, advirtió de una ausencia de valoración probatoria en los hechos jurídicamente relevantes del caso.

“La segunda instancia incurrió en errores de hecho al momento de apreciar y valorar las pruebas, primero, se abstuvo de valorar y apreciar pruebas practicadas en el juicio y, segundo, a otras les dio un valor que no tenían, distorsionando y tergiversando su contenido. Estos yerros repercutieron en la motivación y en la decisión adoptada por la segunda instancia, y la llevaron, equivocadamente, a revocar la decisión condenatoria, de primera instancia”.

Agregó el senador y precandidato que los elementos materiales probatorios aportados al juicio oral, contrario a lo dicho por la segunda instancia, “dan cuenta, sin asomo de duda, de la realización de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por los cuales fue condenado Uribe Vélez, en primera instancia”.