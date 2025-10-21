Álvaro Uribe es declarado inocente: Así reaccionó la política colombiana
El presidente Gustavo Petro rechazó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez
El día de hoy, martes 21 de octubre, se realizó la lectura del fallo judicial en segunda instancia por parte del Tribunal Supremo de Justicia, en el proceso que involucra al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por presunta manipulación de testigos.
Por medio de una audiencia que fue realizada en horas de la mañana, el magistrado Manuel Antonio Merchán, revocó en primera instancia la sentencia que condenaba al expresidente a 12 años de prisión por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal.
En dicha lectura, el magistrado comentó que no se demostró que Uribe Vélez, ordenara a su exabogado Diego Cadena, a buscar testimonios o pruebas con ofrecimientos ilícitos. De igual manera, estableció que las intercepciones que fueron realizadas en 2018, por Óscar Humberto Álvarez Muñoz, técnico investigador del CTI, a conversaciones entre el expresidente con su exabogado Cadena, fueron ilegales y violaron su intimidad.
Así reaccionó la política colombiana a la decisión tomada por el Tribunal Superior de Bogotá:
Los diferentes sectores de la política han reaccionado por medio de sus redes sociales y en diferentes medios de comunicación, algunos expresando su desacuerdo con la decisión, y otros celebrando por el fallo del magistrado Manuel Antonio Merchán.
- Miguel Uribe Londoño | El precandidato presidencial celebró la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
- Juan Manuel Santos | el expresidente del periodo 2010-2018, aseguró que “los fallos de la justicia se acatan siempre, no según la conveniencia ni el cálculo político”.
- Leonor Oviedo | la magistrada Leonor Oviedo afirmó que no está de acuerdo con la decisión de declarar inocente al expresidente Álvaro Uribe.
- Carolina Corcho | la precandidata presidencial del Pacto Histórico, expresó su desacuerdo con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá y resaltó que “... Uribe aún enfrenta investigaciones por crímenes de lesa humanidad y el país requiere una reforma profunda a la justicia.”
- María José Pizarro | la senadora del Pacto Histórico rechazó la decisión y aseguró lo siguiente "Lo que queda claro es que Uribe está condenado ante la historia...“
- Bruce Mac Master |el presidente de la ANDI, aseguró que la justicia colombiana sigue cumpliendo con sus funciones de independencia, seriedad y transparencia.
- Juan Manuel Galán | el líder del Nuevo Liberalismo, celebró la absolución del expresidente Uribe, y contestó a las declaraciones del presidente Gustavo Petro
- Abelardo de la Espriella | el precandidato presidencial, aseguró que "La verdad se impuso ante quienes usaron la justicia como arma política..."
- Daniel Palacios | el precandidato presidencial, celebró la absolución en segunda instancia del expresidente Álvaro Uribe.
- Mauricio Cárdenas | el precandidato presidencial, destacó la absolución del expresidente Álvaro Uribe: “La justicia, siempre imparcial, clara y transparente. Basada en pruebas, lejos de sesgos políticos...”.
- Efraín Cepeda | el senador y precandidato conservador, destacó al Tribunal Superior de Bogotá por absolver al expresidente Uribe de la condena
- Hernán Cadavid | el representante a la cámara por el Centro Democrático, celebró la absolución del presidente, y aseguró que luego que se realizara una valoración a las pruebas, el resultado no podría ser otro diferente a la declaración de inocencia del expresidente.
- Iván Duque | el expresidente del periodo 2018-2022, celebró la decisión y aseguró que “se ha hecho justicia”, como también que “el tribunal derrotó todas irregularidades del proceso con transparencia y rigor”.
- Ariel Ávila | el senador de la Alianza Verde, aseguró que la justicia en Colombia, tiene independencia, esto luego de la decisión del Tribunal. Indicó que "el expresidente Álvaro Uribe gozó de todas las garantías procesales, incluso en segunda instancia, ya no podrá decir que hay una persecución judicial”.
- Gustavo Petro | el presidente de la nación, rechazó la absolución de la condena al expresidente Uribe Vélez. Estableció que “Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia” y también comentó en un trino que Donald Trump se encuentra aliado con los políticos que buscan una sanción en su contra.
- Paloma Valencia | la precandidata presidencial y senadora del Centro Democrático, también celebró la decisión del Tribunal. Asegurando lo siguiente "Sabíamos de su inocencia y hoy sentimos una victoria que regocija a los colombianos, se ha hecho justicia”.
- María Fernanda Cabal | celebró la absolución al expresidente Álvaro Uribe, además, aseguró que la condena se basó en suposiciones y que esta decisión dejó claro que aún se puede tener esperanza en la justicia de Colombia.
