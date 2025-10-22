Estudiantes piden atención urgente por puente en riesgo en La Esperanza, Norte de Santander

Norte de Santander.

Un llamado urgente hicieron los habitantes de la vereda El Filo, en el municipio de La Esperanza, donde el deterioro del puente hamaca mantiene incomunicada a la comunidad y pone en riesgo la vida de los estudiantes.

En un video, los mismos menores pidieron la intervención inmediata de las autoridades ante el peligro que enfrentan al cruzar la quebrada para llegar a la escuela.

El personero municipal, Julián Rubio, aseguró que el daño en la estructura “se viene presentando con un deterioro severo desde hace aproximadamente dos años”, y que en los últimos meses el paso “es absolutamente intransitable”.

Explicó que, ante la falta del puente, los estudiantes deben atravesar la quebrada por la parte baja.

“Y eso no sería problema si la quebrada no se creciera nunca, pero en temporada de lluvias nadie se atreve a cruzar una quebrada crecida con los riesgos que eso tiene”, dijo.

Rubio criticó la falta de gestión de las autoridades locales y departamentales: “Este tema vuelve y toma vigencia cada temporada de lluvias y cada vez es un testimonio más de la ineficiencia administrativa que tenemos en ese sentido”.

Aseguró que desde la Personería se están adelantando los requerimientos formales y que, de ser necesario, se emprenderán acciones judiciales para garantizar los derechos de la comunidad.

El funcionario también reveló que este 23 de octubre se llevará a cabo un comité de gestión del riesgo en el municipio, donde se expondrá la situación del puente y la de otras zonas afectadas.

Rubio agregó que el problema se agrava por la ubicación del caserío. “La vereda El Filo está a unas cuatro o cinco horas de la cabecera municipal, y eso hace más urgente garantizarles conectividad y relacionamiento comercial con el resto del municipio”, advirtió.

“Cuando la quebrada crece, no hay nada que hacer. Los campesinos deben esperar a que baje la corriente o pasar la noche donde un familiar o un amigo”, contó.

La comunidad espera que las autoridades municipales, departamentales y nacionales adopten medidas inmediatas antes de que ocurra una tragedia.