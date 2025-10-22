“Es evidente que Petro es un aliado de la dictadura de Venezuela”: Juan Espinal

La Cámara de Representantes aprobó el pasado 21 de octubre una proposición para declarar al ‘Cartel de los Soles’ como organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo.

Con 78 votos a favor y 21 en contra, el Congreso reconoció a este grupo como una amenaza a la seguridad nacional y regional. El documento respalda al Gobierno y a la Fuerza Pública en las acciones necesarias para combatirlo.

Adicionalmente, solicitó al presidente Gustavo Petro que emita una declaración formal en el mismo sentido. La iniciativa fue impulsada por congresistas del Centro Democrático. En este contexto, el representante a la Cámara por este partido, Juan Espinal, pasó por los micrófonos de 10AM para ampliar la información sobre este tema.

En desarrollo...