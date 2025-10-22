Cámara de Representantes declara al Cartel de los Soles como organización narcotraficante transnacional

Colombia

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, con 78 votos a favor, una proposición que declara al Cartel de los Soles como una organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo.

El documento había sido presentado por varios representantes del Centro Democrático, entre estos Juan Espinal, Christian Garcés y José Jaime Uscategui desde el pasado 2 de septiembre, pero solo hasta hoy logró su aprobación.

“Esta institución democrática reitera su rechazo categórico a cualquier actor criminal que atente contra la soberanía nacional, y manifiesta su voluntad de acompañar al Gobierno y a la Fuerza Pública en todas las medidas necesarias para combatir a este cartel y a sus aliados en Colombia y en el exterior”, indica la proposición.

Con dicha proposición solicitan además al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, que se sume a la declaratoria de organización narcotraficante contra este cartel.

“El Congreso de la República, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, propone exhortar al Gobierno Nacional para que, en el marco de la política exterior y de seguridad del Estado, declare formalmente al denominado “Cartel de los Soles” como una organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo, por constituir una amenaza directa contra la seguridad nacional, la estabilidad regional y los derechos fundamentales de los colombianos”.

A propósito, el representante Juan Espinal afirmó que el Cartel de los Soles “representa un riesgo para Colombia” u agregó que “está en riesgo la soberanía, la seguridad nacional y la democracia”.