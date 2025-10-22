Política

Cámara de Representantes declara al Cartel de los Soles como organización narcotraficante transnacional

La plenaria de la Cámara aprobó con 78 votos a favor la decisión. Conozca los detalles en Caracol Radio

Bogotá. Marzo 05 de 2025. (Colprensa - Cristian Bayona).

Bogotá. Marzo 05 de 2025. (Colprensa - Cristian Bayona).

María Paula Pineda

Colombia

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, con 78 votos a favor, una proposición que declara al Cartel de los Soles como una organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo.

El documento había sido presentado por varios representantes del Centro Democrático, entre estos Juan Espinal, Christian Garcés y José Jaime Uscategui desde el pasado 2 de septiembre, pero solo hasta hoy logró su aprobación.

Esta institución democrática reitera su rechazo categórico a cualquier actor criminal que atente contra la soberanía nacional, y manifiesta su voluntad de acompañar al Gobierno y a la Fuerza Pública en todas las medidas necesarias para combatir a este cartel y a sus aliados en Colombia y en el exterior”, indica la proposición.

Con dicha proposición solicitan además al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, que se sume a la declaratoria de organización narcotraficante contra este cartel.

“El Congreso de la República, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, propone exhortar al Gobierno Nacional para que, en el marco de la política exterior y de seguridad del Estado, declare formalmente al denominado “Cartel de los Soles” como una organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo, por constituir una amenaza directa contra la seguridad nacional, la estabilidad regional y los derechos fundamentales de los colombianos”.

A propósito, el representante Juan Espinal afirmó que el Cartel de los Soles “representa un riesgo para Colombia” u agregó que “está en riesgo la soberanía, la seguridad nacional y la democracia”.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad