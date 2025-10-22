En marzo de 2026 estaría lista la sede de la UTS en Barrancabermeja. Foto: Gobernación de Santander.

Bucaramanga

El gobernador Juvenal Díaz Mateus, continúa despachando desde Barrancabermeja y durante el recorrido de las obras en el puerto petrolero se llegó a verificar el avance en la sede de las Unidades Tecnológicas de Santander que ya tiene un avance cercano al 50% y estaría lista en marzo del próximo año.

“Hoy en día nuestros estudiantes están en unos colegios, aquí donde estamos precisamente era un lugar de violencia, un lugar donde arrojaban los cadáveres y hoy ver esta obra, ver esta necesidad que teníamos como institución es fundamental. Así que es cumplirle realmente a nuestros jóvenes aquí en Barrancabermeja”, indicó Omar Lengerke, rector de la UTS.

A su turno, el gobernador indicó que “a mi me alegra que la obra vaya avanzando, en marzo del año entrante tendríamos unas instalaciones para la educación técnica y tecnológica en Barrancabermeja”.

Agregó el rector Lengerke que las UTS tienen más de 1.700 estudiantes en Barrancabermeja por lo que celebra el avance de la obra para el beneficio de los jóvenes que quieren seguir preparándose en la educación superior.