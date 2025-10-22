El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 22 de octubre de 2025

El Pulso del Fútbol debate sobre los movimientos de la tbla de posiciones de la liga colombiana.

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana: Así quedó tras el partidazo entre Medellín y Nacional / Colprensa

Juan Cedeño

¿Cuál de los 8 podría caer?

43:51

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el empate entre Millonarios y Bucaramanga, y las posibilidades del equipo embajador. César dijo: “Ayer Millonarios empató con Bucaramanga y Hernán Torres dijo que jugaron un buen primer tiempo. Yo creo que sí, porque tuvieron una llegada y el Bucaramanga ninguna. No se pueden dejar hacer un gol de un saque lateral”. Sobre el tema Steven agregó: “Hay que darle crédito a Novoa, yo no era muy afín a él, pero ha ido mostrando buen rendimiento. Tiene toda la razón, no te pueden hacer un gol de un lateral”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.

