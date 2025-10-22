Dos derrumbes restringen el paso vehicular desde el oriente de Caldas a Manizales y Bogotá

Derrumbe en el sector de la Estrella, entre Manzanares y Pensilvania, al oriente de Caldas. Foto: Secretaría de Infraestructura de Caldas.

Manizales

A raíz de las lluvias que han caído en el departamento de Caldas, la carretera Pensilvania - Manzanares - Manizales están con problemas en la movilidad, en los sectores de La Estrella y río Guarinó, al igual que la vereda Costa Rica Alta en Samaná.

“Se han presentado bastantes lluvias en el oriente de Caldas, donde reportaron el cierre de la vía entre Manzanares y Pensilvania, en el sector de La Estrella, por la caída de material y tapó por completo la carretera, por eso coordinamos con la Alcaldía de Pensilvania para dar apertura pronto al corredor, mientras llega nuestra maquinaria para abrirla por completo”, indica Hugo Fernando Moncada, gerente de Promueve Más.

Del mismo modo, Moncada, agrega que en zona rural de Samaná, al oriente del departamento está cerrada la carretera en la vereda Costa Rica Alta por un derrumbe. “Igualmente, la alcaldía envió maquinaria al lugar para tratar de abrir la vía, mientras llega nuestra maquinaria, la cual se está desplazando al sitio para reabrirla en su totalidad”.

Mientras que en las otras subregiones de Caldas no hay novedades de cierres viales, sin embargo, el gerente indica que están pendientes ante cualquier novedad.