Diputada Maryory Ortiz impulsa política pública para abordar la habitanza en calle en Boyacá

La diputada Marjorie Ortiz destacó que la proposición aprobada en la Duma Departamental busca fortalecer un abordaje integral de la habitanza en calle en Boyacá. «...Presentamos esta iniciativa para reconocer lo que se ha venido haciendo desde el año pasado con el Ministerio de la Igualdad, con el fin de aterrizar la política nacional de habitanza en calle y motivar su implementación en el departamento...», explicó la diputada en entrevista con Caracol Radio. Ortiz señaló que este trabajo ha permitido avanzar en municipios como Tunja y Sogamoso, donde se han creado espacios de diálogo intersectorial.

La diputada resaltó los esfuerzos en Tunja, donde ya opera un comité intersectorial y la estrategia Manos Amigas, enfocada en sensibilizar a los funcionarios públicos frente a la realidad de las personas en situación de calle. «...Lo que perseguimos es garantizar acciones que prevengan la habitanza y el consumo irresponsable de sustancias psicoactivas, pero también generar oportunidades económicas que reduzcan este fenómeno...», afirmó Ortiz. Agregó que en los últimos 12 años la cifra de habitantes de calle en la capital boyacense se ha multiplicado por cinco, pasando de menos de 60 a cerca de 270 personas.

Finalmente, Maryory Ortiz enfatizó que la habitanza en calle debe entenderse de manera amplia, incluyendo a vendedores ambulantes y trabajadores informales en riesgo de exclusión. «...No se trata solo de quienes viven en el andén, sino de todas las personas que por falta de oportunidades pueden terminar allí. Queremos aterrizar la política pública nacional en Boyacá con recursos del presupuesto departamental y con el apoyo de la Gestora Social, la Gobernación, el SENA y la Alcaldía de Tunja. Invitamos a la ciudadanía a unirse al festival Todos Somos Calle, donde seguiremos construyendo soluciones reales para la inclusión y la dignidad humana...», concluyó.