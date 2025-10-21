🔴EN VIVO | Millonarios vs. Bucaramanga en fecha 16 de Liga Colombiana: siga ACÁ el partidazo

Este martes 21 de octubre regresan las emociones del FPC, con en partido entre<b> Millonarios y Atlético Bucaramanga </b>por la fecha 16 de la Liga Colombiana, en el estadio Nemesio Camacho El Campín a partir de las <b>6:00 P.M</b>. (hora colombiana). Será un duelo de dos equipos con un presente muy distinto.<b>Millonarios está obligado a ganar el encuentro</b> si quiere mantener las posibilidades matemáticas de clasificar a los cuadrangulares finales, ya que contado este compromiso,<b> le quedan cinco duras jornadas en los que debe sumar de tres.</b>Los dirigidos por <b>Hernán Torres</b> se ubican en la decimosexta posición con 17 puntos, vienen de caer 2-3 ante Deportes Pereira en la jornada anterior, en lo que fue un aguerrido encuentro en el Hernán Ramírez Villegas y <b>el regresó de Mackalister Silva. </b>Por su parte, <b>Atlético Bucaramanga</b> vienen haciendo una excelente temporada de la mano de su entrenador <b>Leonel Álvarez</b>, se ubican en la tercera posición de la tabla con 30 puntos, prácticamente ya tienen un cupo asegurado en la siguiente fase del campeonato colombiano y <b>una eventual victoria los dejaría como líderes solitarios. </b>El equipo santandereano <b>viene de ganarle en la fecha 15 a Unión Magdalena 1-0</b> en su casa y espera seguir manteniendo el invicto de 8 jornadas sin perder.