Boyacá participó activamente en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias

Boyacá

Con un balance positivo cerró la jornada del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias en el departamento de Boyacá, en la que participaron las 123 alcaldías, según informó el director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, Jaisson Carreño.

El funcionario destacó que 122 municipios se inscribieron formalmente en la plataforma de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), mientras que el municipio de Ventaquemada, aunque tuvo un retraso en el registro, también se vinculó a la actividad.

“Llevamos un balance muy positivo. En todo el territorio boyacense se realizaron simulacros que permitieron medir la capacidad de respuesta ante emergencias como incendios, inundaciones, movimientos en masa, avenidas torrenciales y accidentes automovilísticos”, explicó Carreño.

En la ciudad de Tunja, el ejercicio contempló un incendio estructural en los pisos cuarto y quinto del edificio de la Alcaldía Municipal y un colapso estructural en el tercero, con la participación de los organismos de socorro, personal de la administración local y la comunidad.

El director resaltó la coordinación entre las autoridades departamentales y nacionales, así como el compromiso de los municipios. “Hace un momento estábamos en contacto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, entregando un informe preliminar de lo que se ha desarrollado en la capital boyacense y en las demás localidades. Municipios como Motavita incluso iniciaron su simulacro antes de la hora prevista”, comentó.

Otro aspecto destacado fue la participación ciudadana, resultado de un trabajo pedagógico previo liderado por la Unidad Departamental.

“Hicimos un ejercicio casa a casa, voz a voz, explicándole a la gente qué es el simulacro, para qué sirve y cómo debemos estar preparados ante cualquier emergencia. Ha sido muy positivo ver cómo la comunidad se vincula activamente”, añadió Carreño.