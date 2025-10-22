¡Bajó! Cotización oficial del dólar HOY 22 de octubre en Colombia, según Banco de la República

En un informe que fue entregado al Registro Federal, por parte del Departamento de Trabajo, se advirtió que en las próximas semanas, Estados Unidos podría presentar un desabastecimiento de alimentos, y por esto, los precios de diferentes productos agrícolas, podrían incrementar su valor sustancialmente.

Este desabastecimiento, se debería principalmente a la falta de mano de obra en los campos del país norteamericano, lo que según expertos, tendría una relación directa con las medidas antimigratorias establecidas por la administración de su mandatario, Donald Trump, al igual, que las redadas masivas que han realizado desde el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés).

Conozca más información aquí: EE.UU. prende la alarma por riesgo de escasez de alimentos ante falta de migrantes en el campo

Cadena de suministro de alimentos

Por esta razón, se ha evidenciado una ausencia de trabajadores en los campos, haciendo parte del primer escalón en la cadena de suministro de alimentos, por lo que la disminución en la producción de los mismos, podría empezar a ser notoria para la celebración del Día de Acción de Gracias, que este año se llevará el día 27 de noviembre, cuando los estadounidenses podrían enfrentarse a precios en los alimentos, que se asemejarían a los valores que se tuvieron durante la pandemia por Covid-19.

Mientras tanto, desde el gobierno de EE.UU. han intentado impulsar un programa de visas de trabajo para que los inmigrantes puedan trabajar temporalmente en actividades agrícolas, sin embargo, las constantes redadas y el miedo que se ha difundido en los inmigrantes, ha hecho que muchas personas ya no quieran regresar a Estados Unidos. Además, que estas labores, generan ingresos que son mucho menores a los que cualquier persona ganaría en otras industrias laborales.

Le podría interesar: ¿Qué dicen autoridades y gremios del Quindío sobre tensión entre Colombia y Estados Unidos?

Precio del dólar en Colombia HOY

El precio del dólar presentó una nueva disminución frente al valor del día de ayer, 21 de octubre, sin embargo, en los últimos días se ha evidenciado un aumento en su precio, según los expertos, influenciado por las tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia.

La disminución del día de hoy, fue de $14 pesos colombianos, y según la información publicada en la página web del Banco de la República, el precio de dólar que regiría para el día de hoy, 22 de octubre, sería de $3.876 pesos colombianos.

Lea también: Lacouture: “el TLC sigue vigente a la espera de la decisión de la Corte Suprema de EE. UU.”

Precio del dólar en diferentes ciudades del país

Los valores que encontrará a continuación, corresponden a un promedio ponderado de diferentes transacciones en dólares realizadas por medio de casas de cambio o entidades bancarias, por tanto, este valor debe ser tomado como una referencia, teniendo en cuenta que puede variar según a la entidad a la que acuda.

Bogotá D.C. — Compra: $3,813 | Venta: $3,923

— Compra: | Venta: Medellín — Compra: $3,755 | Venta: $3,906

— Compra: | Venta: Cali — Compra: $3,823 | Venta: $3,967

— Compra: | Venta: Cartagena — Compra: $3,700 | Venta: $3,950

— Compra: | Venta: Cúcuta — Compra: $3,830 | Venta: $3,870

— Compra: | Venta: Pereira — Compra: $3,820 | Venta: $3,900

Otras noticias: Más aranceles a Colombia quebrarían a empresarios y empujarían a campesinos al narcotráfico: WOLA