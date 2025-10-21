EE.UU. prende la alarma por riesgo de escasez de alimentos ante falta de migrantes en el campo

CAMARILLO, CALIFORNIA - JULY 10: People embrace near federal agents blocking a road during an ICE immigration raid at a nearby licensed cannabis farm on July 10, 2025 near Camarillo, California. Protestors stood off with federal agents for hours outside the farm in the farmworker community in Ventura County. A Los Angeles federal judge is set to rule Friday on a temporary restraining order which would restrict area immigration enforcement operations. Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / MARIO TAMA

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos advirtió sobre una posible escasez de alimentos y un aumento en los precios agrícolas, como consecuencia de las medidas migratorias del presidente Donald Trump, que han provocado una caída drástica en la mano de obra del campo.

En un informe presentado ante el Registro Federal, la agencia señaló que la falta de trabajadores agrícolas representa un “riesgo suficiente de desabastecimiento y aumento de costos” en la cadena alimentaria del país.

Según el informe, esta reducción de mano de obra responde directamente a las redadas masivas de ICE y a las políticas que han restringido la llegada de migrantes.

En entrevista con Caracol Radio, Ernesto Castañeda, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de Washington D.C., advirtió que la escasez de trabajadores “ya comienza a sentirse” y que durante la cena de Acción de Gracias, en noviembre, los precios podrían alcanzar niveles similares a los de la pandemia.

Le puede interesar: Crisis Petro-Trump: Colombia mantendrá vías diplomáticas con EE.UU. para minimizar implicaciones

“Con las redadas y la reducción de migrantes, hay menos personas trabajando en la producción de alimentos. Esto genera una crisis en la cadena de suministro, que se verá primero en Florida y Texas, los estados con más detenciones y deportaciones”, dijo Castañeda.

El experto también cuestionó la premisa de la Casa Blanca de que los migrantes “quitan empleos a los estadounidenses”.

“La tasa de desempleo sigue siendo baja. Nadie va a dejar Nueva York o el Bronx para ir a levantar naranjas a Florida. Los salarios son tan bajos que muchos trabajadores agrícolas viven en la pobreza, incluso trabajando a tiempo completo”, señaló.

Castañeda explicó que, en promedio, un trabajador del campo gana entre 30.000 y 60.000 dólares al año, muy por debajo del costo de vida en la mayoría de los estados.

Lea también: Miembro del Comité de Relaciones Exteriores de EE.UU. sale en defensa de Colombia: “amenazas miopes”

Mientras tanto, el gobierno de Trump asegura haber realizado más de dos millones de deportaciones, incluyendo 1,6 millones de autodeportaciones. Sin embargo, el Centro de Estudios Latinoamericanos y Migratorios cuestiona estas cifras y calcula unas 200.000 deportaciones reales en lo que va del año, además de 60.000 personas detenidas en centros migratorios.

El Departamento de Trabajo intenta mitigar la crisis impulsando el programa de visas H-2A, que permite contratar temporalmente a trabajadores agrícolas extranjeros. Pero según Castañeda, “las redadas y el miedo” han hecho que muchos migrantes ya no quieran venir a Estados Unidos.