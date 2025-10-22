Avanza la financiación del Metro de Bogotá: en diciembre llegarían $1.400 millones de dólares

El Metro de Bogotá tendrá 16 estaciones en su Primera Línea

Bogotá D.C

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , confirmó que el pasado 17 de octubre estuvo en Washington D.C para concretar la segunda fase de financiación de la Primera Línea del Metro.

El mandatario estuvo en varias reuniones donde le informaron que el desembolso de cerca de $1.400 millones de dólares va por buen camino.

“Me informaron que tanto el Banco Mundial (BM) como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya pasaron a la etapa de negociación de las operaciones de crédito con el Gobierno Nacional para poder materializar eso", aseguró Galán.

Con este paso, se despeja un poco el camino para que en diciembre de 2025 lleguen los nuevos recursos a Bogotá.

Vale mencionar que el Banco Mundial y el Banco Interamericano ya desembolsaron en un primer momento 1.485 millones de dólares que permitieron terminar las obras de las estaciones y el viaducto.

¿Cómo va el avance del Metro de Bogotá?

A corte de octubre de 2025, la Línea 1 del Metro de Bogotá se situó en 64,85%, por lo que avanza de acuerdo al cronograma.

El segundo tren llegó completo a Bogotá el pasado 21 de octubre y se encuentra en el patio taller de Bosa para iniciar pruebas estáticas y procesos de alistamiento.

Ya son dos los trenes que se encuentran en Bogotá y se proyecta la llegada de otros tres más en lo que queda del 2025, para acabar el año con 5 trenes en la capital.