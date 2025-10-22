Aumentan los casos de accidentes por animales venenosos en Neiva

Neiva

Durante el periodo epidemiológico número 9 del año 2025, el municipio de Neiva reportó un total de 105 casos de accidentes ocasionados por animales venenosos. Según el informe de la Secretaría de Salud, el principal responsable de estos eventos fue el escorpión, especie que continúa siendo una amenaza constante en diferentes zonas del departamento del Huila.

Las autoridades sanitarias indicaron que los casos se presentan con mayor frecuencia en mujeres y que la etapa de vida más afectada corresponde a la adultez, seguida de la primera infancia. Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer las campañas de prevención y educación comunitaria frente al manejo de animales ponzoñosos.

Según Katherine Bonilla, de salud municipal, comento que “estos ejemplares suelen encontrarse en distintos sectores del hogar, especialmente en rincones, depósitos y zonas oscuras. Por ello, se recomienda mantener una adecuada limpieza, revisar calzado y ropa antes de usarlos, y evitar acumular objetos que sirvan como refugio para estos animales”.

En caso de hallar un animal peligroso, las autoridades sugieren mantener la calma y evitar su manipulación directa. Si es necesario intervenir, se deben usar guantes gruesos y contactar de inmediato a los organismos de socorro, como el Cuerpo de Bomberos o la Secretaría de Salud. En caso de accidente, la persona afectada debe acudir sin demora al centro de salud más cercano para recibir atención oportuna y evitar complicaciones.