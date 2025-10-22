Amenazan a rectora de una institución educativa de Norte de Santander

Norte de Santander.

La rectora del Instituto Técnico Nuestra Señora de Belén, en Salazar de las Palmas, Nini Johanna Rozo Poveda, fue amenazada a través de un mensaje de WhatsApp, un hecho que generó preocupación en la comunidad educativa y encendió las alertas del magisterio en Norte de Santander.

El presidente de la Asociación Sindical de Institutores de Norte de Santander (Asinort), Leonardo Sánchez, confirmó que la docente recibió el mensaje intimidante en su teléfono personal y que de inmediato se activó la ruta institucional para garantizar su seguridad. “Efectivamente, la situación de nuestra rectora sigue preocupando porque va en contravía del proyecto Escuela Territorio de Paz que venimos impulsando. Ella fue amenazada por WhatsApp y ya se informó a la Secretaría de Educación y a la oficina de Derechos Humanos para que se inicien las investigaciones”, explicó.

Según Sánchez, el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes y se pidió acompañamiento urgente a la institucionalidad.

“Llamamos a las instancias pertinentes para que aclaren los hechos y que se investigue a fondo esta amenaza contra la profesora Nini Johanna. No es la primera vez que ocurre una situación así, y cada vez son más los educadores que están siendo intimidados en el departamento”, señaló.

El dirigente sindical recordó que en los últimos meses se han registrado amenazas similares en municipios como Cúcuta, Villa del Rosario y varias localidades del Catatumbo.

“En la región se vienen presentando hechos que buscan desarmonizar los proyectos educativos institucionales. Hemos visto cómo en Cúcuta, Villa del Rosario y el Catatumbo se intimida al magisterio y se afecta el trabajo en las aulas”, aseguró.

Frente a la falta de resultados en las investigaciones, Sánchez insistió en la necesidad de que las autoridades actúen con celeridad.

“Nosotros esperamos que se acelere este proceso. En Norte de Santander tenemos más de cien situaciones de amenaza a docentes que ya fueron reportadas y siguen sin resolverse. La respuesta institucional ha sido lenta, y eso aumenta el miedo y la desconfianza en las comunidades educativas”, expresó.

El presidente de Asinort hizo un llamado a la unidad entre docentes, padres y estudiantes para proteger la escuela como espacio de paz.

“La única arma del docente es el lenguaje pedagógico. Por eso insistimos en que los colegios adopten la propuesta Escuela Territorio de Paz dentro de sus proyectos educativos. Debemos enviar un mensaje de solidaridad y no permitir que la violencia interrumpa los procesos pedagógicos”, indicó.