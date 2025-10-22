A la cárcel Juan Diego Marín, hijo de alias ‘Papá Pitufo’, señalado de agredir a su exesposa

Un juez de control de garantías envió a prisión a Juan Diego Marín Franco porque habría atacado con arma blanca a su excompañera sentimental, quien estuvo a punto de morir, en hechos ocurridos el pasado 23 de septiembre en un inmueble del corregimiento Manzanillo del Mar, en Cartagena, Bolívar.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el hijo de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, también reconocido como el ‘zar del contrabando’, "llegó al inmueble y, luego de discutir con la mujer, la habría agredido con un arma cortopunzante causándole heridas en varias partes de su cuerpo. La víctima quedó inconsciente y fue trasladada de urgencias a un centro hospitalario, donde el personal médico la reanimó e intervino quirúrgicamente. Las valoraciones dan cuenta de que su vida estuvo en riesgo inminente”.

Por todo lo anterior, Marín Franco fue capturado minutos después.

Una fiscal de la Seccional Bolívar le imputó el delito de feminicidio en grado de tentativa, el cual no fue aceptado.