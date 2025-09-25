Capturan a hijo de ‘Papá Pitufo’ por presunta agresión a su esposa en Cartagena

Cartagena

Caracol Radio pudo confirmar a través de la Policía Metropolitana que Juan Diego Marín Franco, hijo de Diego Marín Buitrago alias ‘Papá Pitufo’ considerado el principal zar del contrabando en el país, fue capturado por presuntamente agredir a su esposa María Andrea Arango Montenegro en medio de una discusión.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos ocurrieron en un hotel de alquiler por plataforma digital ubicado en el corregimiento de Manzanillo del Mar, zona norte de Cartagena.

La mujer fue trasladada de inmediato al Hospital Serena del Mar donde es atendida por médicos. El estado de salud de Arango Montenegro es reservado.

Juan Diego Marín fue capturado por uniformados de la Policía y luego conducido a las instalaciones de la URI de la Fiscalía en el barrio Canapote. Allí permanece para ser presentado en las próximas horas ante un juez de control de garantías.