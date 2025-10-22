100 películas de 26 países hacen parte de la Muestra Internacional Documental de Bogotá

Desde el 29 de octubre inicia la edición 27 del cine de lo real, durante diez días, la capital de Colombia será el epicentro de la Muestra Internacional Documental de Bogotá o MIDBO, uno de los festivales importantes del género en Colombia y un referente en Iberoamérica. Hasta al 7 de noviembre, el público podrá sumergirse en una programación de 100 títulos provenientes de 26 países, para descubrir la sección de Documental Expandido con ocho obras experimentales que desbordan los límites de la pantalla y participar en el Encuentro Pensar lo Real, a través de seminarios, talleres, laboratorios y conversatorios que invitan a repensar el presente y sus transformaciones.

Bajo el lema “Tránsitos de lo real”, MIDBO propone recorrer distintos caminos de la realidad, donde cada película y evento abre una puerta a nuevas formas de mirar, sentir y comprender el mundo. En esta edición participa el cineasta africano radicado en Alemania Lemohang Jeremiah Mosese, cuya obra poética y política ha sido reconocida en festivales como Sundance y Berlín; presentará dos de sus películas y ofrecerá un masterclass. MIDBO también dedica un foco al español Oskar Alegría, referente del documental europeo contemporáneo, que acompañará la proyección de sus tres largometrajes. Además, esta versión albergará tres grandes eventos académicos y de la industria: el Encuentro Internacional de Productores – Documental, el Coloquio Internacional sobre el giro afectivo en el documental iberoamericano y el Seminario EULAC Cinema, realizado en el marco de la Cumbre UE–CELAC.

La Muestra Documental reúne más de 100 películas de 26 países. Colombia no solo aporta el mayor número de títulos, sino que también estrena obras claves y rinde homenaje a Óscar Campo, figura esencial del documental latinoamericano. Perú sorprende con dos largometrajes en competencia, un logro que confirma el auge de una cinematografía que empieza a ganar protagonismo regional. Palestina se convierte en el corazón simbólico del Festival: inaugurar y clausurar con sus películas, un acto de resistencia que conecta el cine con la urgencia de la realidad.

El corazón de la programación lo marcan las competencias oficiales: la Competencia Iberoamericana de Largometraje, con 10 títulos (dos de ellos colombianos) que compiten por el Premio Cultura Bogotá, y la Competencia Nacional de Cortometraje, con 9 obras seleccionadas. Cada una entrega un premio de 10 millones de pesos. Este año, los programadores han propuesto cuatro rutas curatoriales bajo el lema Tránsitos de lo real, cada una construida desde perspectivas personales y apuestas creativas. La programación se completa con los programas especiales Impulso Íntimo, dedicada a cuatro estrenos colombianos, incluidos “Habitante” de José Alejandro González, “Desarmando la memoria: el vuelo del colibrí” de Paloma Rojas, “Tres hermanas” de Joys Ventura, y “Espejos”.

La sección de Documental Expandido llega este año bajo el título “Temperatura de Color”. En ella se presentan ocho obras que cuestionan la construcción cultural del color y su relación con el tropicalismo, la colonialidad y las representaciones del “sur” en el imaginario global. Entre ellas se encuentran propuestas como “Eurocolor” de Moly Bravo (Ecuador), “Panorama Exótico” de Tae Catalina Low (Colombia/México), “Calentar la piedra” de Alejandra Alarcón (Colombia/Alemania), y “Kene Conexiones” de Rodolfo Arrascue (Perú). La exhibición se completa con obras como “Caminhos Haiti–Rio Claro” de Rogério Borges (Brasil/Haití), “Arreglo Selvático: El Pájaro Intestino” de Miguel Escobar (Colombia), y “El azul del Chimborazo” de Nelson Vergara (Ecuador/Austria/Colombia).