Tendencias capilares que marcarán el 2026 según Camilo Hincapié y Luisa Fernanda W

En la ciudad de Bogotá, se realizó el Talk & Brunch de iNOA, una conversación sobre transformación, color y nuevas etapas personales. En esta transformación del cabello de Luisa Fernanda W no solo representa un cambio de look, sino una evolución personal. De la mano del estilista Camilo Hincapié, la coloración de L’Oréal Professionnel, la empresaria e influencer estrenó una nueva imagen que celebra la autenticidad y el poder del color como forma de expresión.

Durante la sesión, Hincapié explicó que las tendencias capilares para 2026 apuntan hacia la naturalidad y la personalización. “La tendencia global puede ser el cabello rojo, pero la verdadera moda la define cómo te sientes con tu color. Para 2026 veremos tonos cálidos como los marrones, miel y moca, que realzan la luz natural del rostro y evocan cercanía”, comentó el estilista.

El nuevo tono de Luisa es una combinación cálida entre miel y avellana, fue diseñado para resaltar sus rasgos naturales. “Quisimos lograr una armonía que reflejara su esencia. No es un color plano, sino un diseño con contrastes suaves que aportan profundidad y movimiento”, explicó Hincapié, embajador de iNOA. Luisa, por su parte, destacó que este cambio simboliza una nueva etapa: “Este color me da una personalidad diferente. Es un accesorio que refleja quién soy ahora. Me gusta evolucionar, adaptarme al cambio y hacerlo mío”.

Ambos coincidieron en que la disciplina de cuidado capilar es la base de toda transformación. Hincapié recordó que el cabello requiere la misma atención que la piel: limpieza, hidratación y protección constante. “Un buen shampoo, tratamientos nutritivos, aceites y protectores térmicos son esenciales para mantener el color y la salud del cabello”, señaló.

Luisa por su parte agregó: “En mi rutina nunca falta una buena hidratación, un tip mío es cepillarme el cabello en las noches con un cepillo de cerdas suaves y dormir con gorro o almohada de seda. Son pequeños hábitos que mantienen el brillo y la fuerza del cabello”.

El Talk & Brunch marca el inicio de una nueva etapa de iNOA en Colombia y promete convertirse en un espacio para hablar de color, confianza, autenticidad y del arte de transformarse.