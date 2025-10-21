Tendencias capilares que marcarán el 2026 según Camilo Hincapié y Luisa Fernanda W
El color en el cabello se ha convertido en una declaración de identidad, no solo representando un cambio de look, sino una evolución personal.
En la ciudad de Bogotá, se realizó el Talk & Brunch de iNOA, una conversación sobre transformación, color y nuevas etapas personales. En esta transformación del cabello de Luisa Fernanda W no solo representa un cambio de look, sino una evolución personal. De la mano del estilista Camilo Hincapié, la coloración de L’Oréal Professionnel, la empresaria e influencer estrenó una nueva imagen que celebra la autenticidad y el poder del color como forma de expresión.
Durante la sesión, Hincapié explicó que las tendencias capilares para 2026 apuntan hacia la naturalidad y la personalización. “La tendencia global puede ser el cabello rojo, pero la verdadera moda la define cómo te sientes con tu color. Para 2026 veremos tonos cálidos como los marrones, miel y moca, que realzan la luz natural del rostro y evocan cercanía”, comentó el estilista.
El nuevo tono de Luisa es una combinación cálida entre miel y avellana, fue diseñado para resaltar sus rasgos naturales. “Quisimos lograr una armonía que reflejara su esencia. No es un color plano, sino un diseño con contrastes suaves que aportan profundidad y movimiento”, explicó Hincapié, embajador de iNOA. Luisa, por su parte, destacó que este cambio simboliza una nueva etapa: “Este color me da una personalidad diferente. Es un accesorio que refleja quién soy ahora. Me gusta evolucionar, adaptarme al cambio y hacerlo mío”.
Ambos coincidieron en que la disciplina de cuidado capilar es la base de toda transformación. Hincapié recordó que el cabello requiere la misma atención que la piel: limpieza, hidratación y protección constante. “Un buen shampoo, tratamientos nutritivos, aceites y protectores térmicos son esenciales para mantener el color y la salud del cabello”, señaló.
Luisa por su parte agregó: “En mi rutina nunca falta una buena hidratación, un tip mío es cepillarme el cabello en las noches con un cepillo de cerdas suaves y dormir con gorro o almohada de seda. Son pequeños hábitos que mantienen el brillo y la fuerza del cabello”.
El Talk & Brunch marca el inicio de una nueva etapa de iNOA en Colombia y promete convertirse en un espacio para hablar de color, confianza, autenticidad y del arte de transformarse.