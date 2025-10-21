Motín en la Penitenciaría de Florencia por traslado de interno deja varios heridos leves

Neiva

Un motín se registró en la noche de este lunes uno de los pabellones de la Penitenciaría de Florencia, luego de que un interno fuera notificado de su traslado por orden de la Dirección General del INPEC. La revuelta tenía como propósito impedir dicho traslado, por lo que fue necesario activar los protocolos de emergencia para recuperar el orden al interior del establecimiento.

Ante la situación, se solicitó apoyo a la Policía Nacional, que respondió de manera inmediata brindando seguridad perimetral. Esto permitió que la guardia penitenciaria pudiera ingresar al pabellón y controlar la alteración. Hacia la medianoche, las autoridades reportaron que se había recuperado totalmente el control de la estructura y se procedió a realizar el conteo de los privados de la libertad.

Según Carlos Cuenca, directos dl centro penitenciario, comento que “Durante el procedimiento hicieron presencias representantes de la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, entre otras gentes. Estas entidades fueron notificadas previamente sobre la intervención, en la que se contemplaba el uso de la fuerza como medida preventiva para garantizar la seguridad del penal”.

Como resultado del motín, cinco privados de la libertad sufrieron heridas leves y fueron atendidos por el personal médico del centro carcelario. Igualmente, cinco dragoneantes resultaron lesionados, uno de ellos con quemaduras en la mano al intentar cerrar una puerta en llamas. Tras ser valorados, todos fueron dados de alta y regresaron a sus actividades sin mayores complicaciones.