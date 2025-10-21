Más de 5 robos en la historia del Museo de Louvre, ¿Pablo Picasso y los nazis robaron? Le contamos

El Louvre, antes de ser el museo que se conoce en la actualidad, era un antiguo palacio, el cual fue reformado con el fin de proteger los tesoros más impresionantes y valiosos de Francia. Sin embargo, a lo largo de la historia ha sido blanco de diferentes robos, y algunos, aún representan misterios que no se han logrado resolver.

De hecho, recientemente, el día 19 de octubre, se llevó a cabo uno de los robos más impresionantes en la historia del museo, pues a plena luz del día, y en menos de cinco minutos, un grupo de ladrones robaron diferentes joyas que pertenecieron a miembros de la monarquía francesa, como collares, aretes, tiaras, entre otros, que tendrían un valor incalculable.

El robo de la Mona Lisa

El primer robo que se realizó a este museo, fue llevado a cabo en el año 1911, cuando un italiano, Vincenzo Peruggia, quien anteriormente habría trabajado en el Louvre, se vistió con su antiguo uniforme de trabajo para que nadie sospechara de sus intenciones.

Ingresó en la mañana del 11 de agosto al lugar, con el objetivo de robar la Mona Lisa, llegó al Salón Carré, donde se encontraba exhibida la obra, y la descolgó y escondió bajo su bata. Nadie notó el robo, ya que los cuadros eran retirados para su conservación o para ser fotografiados, sin embargo, luego de que pasaran 24 horas sin que el cuadro volviera, se supo que se trataba de un robo.

La obra, fue recuperada dos años después, en 1913, cuando Peruggia intentaba venderle la obra a otro museo. Al ser interrogado, confesó que lo había hecho como un acto patriótico hacia su país natal, gracias a este hecho, la popularidad del cuadro creció, y el nombre de la Mona Lisa, se volvió un nombre muy conocido.

Durante esta investigación, fue interrogado el joven Pablo Picasso, quien a pesar de no estar relacionado con el robo de la obra, confesó que había comprado dos cabezas de estatuas ibéricas que habían sido robadas anteriormente del museo, y las entregó por miedo a ser procesado.

El intento de saqueo Nazi

En el año 1940, cuando los nazis amenazaban con ocupar Francia, el director del museo, Jacques Jaujard, salvó gran parte de la colección del museo, pues envió al campo, más de 1800 cajas de madera que contenían obras de arte de gran valor. Gracias a esto, cuando los nazis llegaron a París, e intentaron saquear el museo de Louvre, lo encontraron prácticamente vacío.

Sin embargo, los nazis, de alto rango, se llevaron consigo algunas de las obras que se encontraban aún expuestas y que habían sobrevivido a la guerra, como por ejemplo, La Inmaculada Concepción de los Venerables, una obra que posteriormente fue intercambiada con la España fascista en 1941.

Robos a plena luz del día

1976 - En enero de este año, unos ladrones robaron un cuadro flamenco del museo, y en diciembre del mismo año, fue robada una espada que pertenecía al rey Carlos X de Francia y que se encontraba cubierta por joyas. Este robo, aún se considera un misterio, pues nunca fue encontrada.

1990 - Un grupo de ladrones se llevaron consigo un cuadro del Renoir del Louvre, el cual, a pesar de que se encontraba de día, cortaron la obra, y por si fuera poco, también robaron cerca de 12 piezas de joyería romana.

1998 - De igual manera, que hace 8 años, unos ladrones cortaron una obra de Camille Corot, y de igual forma, aún se considera como un misterio, pues tampoco ha sido encontrada.

A pesar de la experiencia del museo con los robos que ha recibido, y que han asegurado que sus medidas de seguridad han mejorado, a día de hoy se siguen presentando estos grandes robos de importante valor histórico, y que, aparentemente, son un fenómeno que no ha cambiado con el paso de los años.

