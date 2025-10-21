Luis Díaz recibió noticia positiva en Bayern Múnich: hubo renovación de contrato

El Bayern Múnich, el club más laureado del fútbol alemán, amplió este martes 21 de octubre el contrato de su entrenador, Vincent Kompany, hasta 2029, esta decisión fue tomada por las directivas, luego de su gran arranque en la temporada con los Bávaros.

Bayern Múnich anunció en un comunicado, que Vincent Kompany, será el director técnico del club hasta el 30 de junio del 2029. El entrenador belga llegó a la dirección del equipo Bávaro en el 2024-2025 con un contrato válido inicialmente hasta el verano de 2027, durante ese lapso de tiempo, se coronó campeón de la Bundesliga y de la Supercopa de Alemania, además de ser semifinalistas en la Champions League.

Vinny x FC Bayern ❤️🤍 pic.twitter.com/BNwcwXxWo6 — FC Bayern München (@FCBayern) October 21, 2025

“Estoy agradecido, me siento honrado y quiero dar las gracias al FC Bayern por la confianza y el entorno de trabajo que me ha brindado desde el primer día. Tengo la sensación de llevar aquí mucho más tiempo y de comprender bien al club. Hasta ahora ha sido una experiencia maravillosa; hemos iniciado un viaje increíble. ¡Sigamos trabajando duro y celebrando muchos más éxitos juntos!“, declaraciones de Kompany que se leen en el comunicado del club.

El equipo dirigido por el belga ha tenido un excelente inicio de temporada en la presente edición de la Bundesliga, pues ha ganado los siete partidos que ha disputado, lo que lo convierte en líder de la clasificación, con 21 puntos.

Según indicó el presidente del Bayern Múnich, Herbert Hainer, la renovación de Vincent Kompany, es una “prueba de la confianza” del excelente trabajo del director técnico.

“La renovación del contrato con Vincent Kompany es una gran muestra de confianza por parte del club tras su magnífico trabajo hasta la fecha, además de una clara señal de continuidad y estabilidad en el FC Bayern. Vincent Kompany goza de gran prestigio entre los jugadores, la directiva del club y los aficionados. Nos alegramos mucho por la prolongación anticipada de nuestra colaboración”, afirmó el presidente del Bayern Múnich.