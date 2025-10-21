Líderes comunales de Armenia preocupados por inseguridad, autoridades refuerzan operativos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

En las últimas horas se llevó a cabo una sesión descentralizada del Concejo Municipal sobre el tema de seguridad donde participaron los corporados, autoridades y ciudadanía.

El concejal ponente Juan Camilo Tabares reconoció la importancia de la sesión para conocer las inquietudes de los ciudadanos y las labores que realizan las autoridades donde considera se quedan cortas frente a las problemáticas.

Manifestó que le preocupa el tema del consumo y también los habitantes de calle que generan los hurtos incrementando la percepción de inseguridad.

Líderes comunales

Hubo intervención de la comunidad en representación de sus líderes, precisamente Luz Mery Díaz edil de la comuna 1 de la ciudad dijo que se siente insegura porque son constantes los hurtos por eso solicitó mayor presencia de las autoridades.

Aseguró que es alta la preocupación porque ha sido víctima de robos y el miedo es constante al salir a los diferentes barrios de la comuna.

Lamentó que en el centro de Armenia evidencian presencia de las autoridades constantemente, pero que en los barrios el panorama es totalmente diferente e incluso cuando se solicita ayuda frente a los hechos delictivos no cuentan con el apoyo suficiente.

En cuanto a los habitantes de calle reconoció que ha mermado la problemática gracias a la intervención que se realiza con el centro de atención móvil por parte del hospital mental de Filandia.

Otro de los líderes comunales que participó del debate es Rodrigo Ocampo del barrio Puerto Espejo de la ciudad donde dijo que urgen medidas concretas por parte de las autoridades para hacerle frente al consumo de estupefacientes.

Y es que comentó que en la cancha de su barrio se presentaba la problemática en la que varios jóvenes se reunían a consumir lo que impactaba en la seguridad de la zona por lo que implementaron estrategias deportivas que han erradicado dicha situación.

Destacó que estas actividades pueden replicarse en zonas neurálgicas del centro de la ciudad para evitar el consumo y por ende las problemáticas que de allí se derivan.

Los líderes comunales esperan estos espacios permitan realmente soluciones efectivas a dichas problemáticas.

Autoridades de Armenia

De otro lado el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez dijo que cada día implementan diferentes estrategias como Armenia más Segura, Plan Cazador, microcuadrantes, puestos de vigilancia y control que permiten contrarrestar las problemáticas de inseguridad.

Mencionó que también es clave el trabajo en los parques puesto que ciudadanos continúan en el consumo de estupefacientes y licor por lo que ya van 2.000 comparendos.

Resaltó que con las requisas se ha generado la verificación de 1.624 personas, y en cuanto a las acciones de vigilancia y control han garantizado el cumplimiento de medidas legales y sanitarias en los establecimientos comerciales, con 15 operativos y 55 verificaciones realizadas.

Policía del Quindío

Por último, el coronel Luis Fernando Atuesta comandante de la Policía del Quindío afirmó que la percepción de seguridad es un tema muy personal de cada persona por lo que se abstuvo de profundizar sobre el tema.

Dio a conocer las cifras en materia de criminalidad en la ciudad, aunque enfatizó que no son inventadas por la institución, sino que son certificadas por el Dane.

Sostuvo que el hurto a personas tiene una reducción del 23%, en hurto a residencias del 20%, hurto a comercio del 35% y aseguró que no se han registrado hurtos a banco ni abigeato en lo corrido del año.