Fundación Milpa y Alcaldía de Samacá fortalecen el deporte juvenil con entrega de nuevos uniformes

El director de la Fundación Milpa, Carlos Andrés López, explicó que esta iniciativa nació desde el liderazgo del alcalde de Samacá y fue acogida por el consejo directivo de la Fundación, que considera esencial invertir en juventud para construir mejores comunidades. «Todo lo que se invierte en juventud siempre tendrá un impacto importante en el futuro inmediato de los jóvenes y de los futuros ciudadanos de los municipios», afirmó el director.

El apoyo, según el directivo, tiene un doble propósito: fomentar el uso adecuado del tiempo libre y potenciar las habilidades deportivas de los niños y adolescentes. «No solo apoyamos las escuelas de fútbol y ciclismo, también acompañamos a otras disciplinas del municipio, esperando que logren los mejores resultados en su desempeño deportivo», agregó.

Además del componente deportivo, la Fundación Milpa impulsa proyectos educativos y ambientales que buscan formar integralmente a los jóvenes. El director destacó los convenios con el SENA y empresas privadas como Cooprocarbon, que han permitido abrir programas técnicos y tecnológicos en electromecánica en municipios como Socha y Samacá, así como dotar laboratorios de electrónica y electricidad en instituciones educativas de Guachetá.

También resaltó el programa “Guardianes del Medio Ambiente”, una iniciativa que vincula a 26 escuelas rurales de cuatro municipios y más de 700 niños, con el fin de educar a las nuevas generaciones en la protección del agua, los bosques y los ecosistemas locales.

«Creemos firmemente que cualquier apoyo dirigido a los niños y jóvenes, por pequeño que sea, es una inversión en el futuro. Estamos formando mejores ciudadanos, mejores trabajadores y líderes. Toda acción en educación, recreación y uso del tiempo libre es una forma de forjar futuro», concluyó el director.