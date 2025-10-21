En el Huila incautan 500 kg de marihuana y evitan la llegada de un millón de dosis al mercado

Neiva

En la vereda Panorama, municipio de La Plata, la Novena Brigada, incautaron aproximadamente 500 kilogramos de marihuana. La droga era transportada en una camioneta y las autoridades detuvieron al conductor en el lugar. El procedimiento desbarató un cargamento listo para ser distribuido hacia el interior del país.

Las primeras versiones indican que el envío habría salido del departamento del Cauca y tenía como destino zonas urbanas del país. La sustancia estaría vinculada al grupo armado organizado residual Hernando González Acosta, del Bloque Central Isaías Pardo. Ese grupo, según las indagaciones, financia buena parte de sus acciones delictivas mediante el narcotráfico.

La captura del conductor aporta indicios para avanzar en la judicialización del caso. En términos comerciales, el cargamento tiene un valor aproximado de 300 millones de pesos si se considera un precio mayorista de 600.000 pesos por kilogramo. No obstante, al desglosarse para la venta al menudeo, los 500 kilogramos equivaldrían a un millón de dosis de 0,5 gramos cada una.

Con un precio promedio de 2.000 pesos por dosis, la distribución habría generado cerca de 2.000 millones de pesos en ganancias ilícitas. Ese es el monto potencial de ingresos que, según las autoridades, deja de percibir la estructura criminal por esta incautación. Las autoridades señalan que la acción golpea las finanzas y la capacidad logística de la red al mando de alias “Iván Mordisco”.