El Pulso del Fútbol, 21 de octubre de 2025

Wilmar Roldán dirigiendo un partido Millonarios-Junior en el 2014. (Photo by Luis Ramirez/LatinContent via Getty Images) / Luis Ramirez

Play/Pause Mostrar Opciones ¿Cuál es el mejor 9 de la Liga? 44:14 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles Wilmar Roldán dirigiendo un partido Millonarios-Junior en el 2014. (Photo by Luis Ramirez/LatinContent via Getty Images)

rr

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el estudio presentado por el CIES, en el cual la liga colombiana tiene el peor promedio de expulsiones. César dijo: “Colombia ocupa el primer lugar de ligas con más rojas según el CIES. No sé qué esté pasando para que seamos los peor rankeados, no sé si los árbitros estén sacando roja por cualquier cosa”. Sobre el tema Steven agregó: “La tarjeta roja demuestra la falta de calidad de los equipos y de las ligas. Creo que incluso en algunos casos, se han dejado de sacar algunas rojas”.

No olvide escuchar el audio del programa.

<iframe width=“560″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/Lv7a0HPbChc?si=NGwP3m8yEcr5vnke” title=“YouTube video player” frameborder=“0″ allow=“accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=“strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen></iframe><iframe width=“560″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/Lv7a0HPbChc?si=NGwP3m8yEcr5vnke” title=“YouTube video player” frameborder=“0″ allow=“accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=“strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen></iframe>