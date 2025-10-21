El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 21 de octubre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza el promedio de expulsiones de la liga colombiana.

Wilmar Roldán dirigiendo un partido Millonarios-Junior en el 2014. (Photo by Luis Ramirez/LatinContent via Getty Images)

Juan Cedeño

¿Cuál es el mejor 9 de la Liga?

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el estudio presentado por el CIES, en el cual la liga colombiana tiene el peor promedio de expulsiones. César dijo: “Colombia ocupa el primer lugar de ligas con más rojas según el CIES. No sé qué esté pasando para que seamos los peor rankeados, no sé si los árbitros estén sacando roja por cualquier cosa”. Sobre el tema Steven agregó: “La tarjeta roja demuestra la falta de calidad de los equipos y de las ligas. Creo que incluso en algunos casos, se han dejado de sacar algunas rojas”.

No olvide escuchar el audio del programa.

