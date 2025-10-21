Docentes de Boyacá no marcharán en el departamento: se unirán a la movilización nacional en Bogotá

Tunja

El magisterio boyacense participará del paro nacional de 24 horas convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) para el próximo 30 de octubre, con el fin de exigir el cumplimiento de los acuerdos laborales, la defensa del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y la protección de los derechos adquiridos de los maestros.

La presidenta del sindicato Sinmaestros Boyacá, Luz Elena Benavides, explicó en diálogo con Caracol Radio que la jornada busca defender conquistas históricas como la Ley 91 de 1989, que según indicó fue el resultado de las luchas del magisterio en las calles y garantiza la estabilidad laboral y las prestaciones sociales de los educadores.

“La Ley 91 fue conseguida por los maestros en defensa de nuestras prestaciones y derechos laborales. Por eso este 30 de octubre saldremos nuevamente a defenderla, porque fue creada para proteger al magisterio”, manifestó Benavides.

La dirigente sindical también exigió transparencia en la gestión del Fomag, al señalar que este fondo debe ser tratado como un patrimonio de los maestros y administrado con criterios de equidad y responsabilidad.

“Pedimos que la junta del Fomag actúe con claridad en la contratación de los prestadores de salud y en el pago de nuestras prestaciones. Este fondo es de los docentes y debe estar al servicio de nuestra salud y seguridad social”, agregó.

Benavides recordó además que el sindicato está reclamando el cumplimiento del Acuerdo 03 de 2024, que establece compromisos sobre salud, seguridad social y bienestar laboral. Según la líder sindical, el Gobierno Nacional aún no ha materializado varios de los puntos pactados.

Respecto al proceso de traslados docentes, Benavides informó que Boyacá aún no cuenta con la circular departamental que regula el procedimiento, pese a que el Ministerio de Educación Nacional ya expidió una directriz general el pasado 6 de octubre.

De cara a la movilización, la presidenta de Sinmaestros confirmó que 37 buses saldrán desde las cabeceras zonales del departamento rumbo a Bogotá para participar en la jornada nacional.

“Invitamos a todos los docentes afiliados a inscribirse en el enlace que ya está disponible. Saldremos desde las diferentes zonas para acompañar la movilización en Bogotá y respaldar a nuestra federación”, concluyó.