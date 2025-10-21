Denuncian abandono de los portales del Sistema de Transporte Masivo del área metropolitana

Bucaramanga

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Transporte y Logística de Colombia (SNTT) denunció la grave situación de deterioro, hurto y abandono en la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) del área metropolitana de Bucaramanga, señalando la falta de gestión y control por parte de las administraciones municipales.

En un comunicado público, el gremio manifestó su preocupación por el estado de los portales de Piedecuesta, Girón y Floridablanca, que, según advierten, “se encuentran en vías de destrucción y sin doliente alguno que los defienda”.

“Los bienes públicos, que fueron construidos con recursos del pueblo, hoy no tienen doliente. Se han convertido en el blanco perfecto para el hurto y la destrucción”, señala el documento firmado por la Junta Directiva de la Subdirectiva Bucaramanga del SNTT.

El sindicato asegura que los portales del sistema, que antes estaban en buenas condiciones y prestaban servicio, hoy están siendo saqueados y destruidos por personas que se aprovechan de la crisis del transporte público masivo.

“Vemos con dolor y tristeza que el sistema se apaga lentamente, mientras los alcaldes de Piedecuesta, Floridablanca y Girón parecen indiferentes ante la situación. ¡No les importa!”, expresan en el pronunciamiento.

La organización sindical también criticó la falta de medidas para salvaguardar las instalaciones y evitar que las inversiones públicas terminen “en cenizas”. Además, calificó la actual situación del transporte masivo como “un caos cada vez peor”.

El sindicato finalizó su comunicado haciendo un llamado a la comunidad y a los gobiernos municipales para que asuman su deber de proteger el sistema y garantizar un transporte digno y seguro para los ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga.