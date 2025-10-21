Denuncian abandono de los portales del Sistema de Transporte Masivo del área metropolitana
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Transporte y Logística de Colombia (SNTT) responsabiliza a los alcaldes de Piedecuesta, Girón y Floridablanca por el deterioro de la infraestructura del SITM.
Luz Marina Peña, líder sindical SNNT
00:56
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En total abandono permanecen las estaciones de Metrolínea este año.
Bucaramanga
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Transporte y Logística de Colombia (SNTT) denunció la grave situación de deterioro, hurto y abandono en la infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) del área metropolitana de Bucaramanga, señalando la falta de gestión y control por parte de las administraciones municipales.
En un comunicado público, el gremio manifestó su preocupación por el estado de los portales de Piedecuesta, Girón y Floridablanca, que, según advierten, “se encuentran en vías de destrucción y sin doliente alguno que los defienda”.
“Los bienes públicos, que fueron construidos con recursos del pueblo, hoy no tienen doliente. Se han convertido en el blanco perfecto para el hurto y la destrucción”, señala el documento firmado por la Junta Directiva de la Subdirectiva Bucaramanga del SNTT.
Lea también: El COVID-19 sigue circulando en Bucaramanga, Secretaría de Salud pide no bajar la guardia
El sindicato asegura que los portales del sistema, que antes estaban en buenas condiciones y prestaban servicio, hoy están siendo saqueados y destruidos por personas que se aprovechan de la crisis del transporte público masivo.
“Vemos con dolor y tristeza que el sistema se apaga lentamente, mientras los alcaldes de Piedecuesta, Floridablanca y Girón parecen indiferentes ante la situación. ¡No les importa!”, expresan en el pronunciamiento.
Podría interesarle: VIDEO: Un perro fue herido con arma de fuego en alrededores de la Central de Abastos de Bucaramanga
La organización sindical también criticó la falta de medidas para salvaguardar las instalaciones y evitar que las inversiones públicas terminen “en cenizas”. Además, calificó la actual situación del transporte masivo como “un caos cada vez peor”.
El sindicato finalizó su comunicado haciendo un llamado a la comunidad y a los gobiernos municipales para que asuman su deber de proteger el sistema y garantizar un transporte digno y seguro para los ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga.