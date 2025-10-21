Delincuente disfrazado de vigilante asaltó a pasajeros de un bus en la Autopista Sur de Bogotá

Colombia

La inseguridad volvió a quedar en evidencia en Bogotá tras la denuncia de un violento atraco ocurrido este lunes 20 de octubre en un bus que se desplazaba por la Autopista Sur, entre la capital y Soacha. Según se observa en un video compartido en redes sociales, un hombre vestido como vigilante sacó un cuchillo y amenazó a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias.

El clip, grabado por el conductor de un vehículo vecino, muestra cómo el agresor vestía un uniforme azul, gorra y un saco negro con capota para ocultar su rostro. En una de sus manos sostenía un cuchillo con el que intimidó a varios usuarios sentados en la parte trasera del bus. “Les decía que entregaran todo, que no hicieran ruido, mientras los apuntaba con el cuchillo”, describieron internautas que compartieron la grabación.

Ataque y pánico entre los pasajeros

Durante el asalto, el sujeto amenazó a los ocupantes, exigió bolsos, maletas, celulares y dinero. En medio del caos, una mujer intentó cambiar de asiento para alejarse del agresor, pero este la descubrió y levantó el arma en señal de amenaza. La pasajera, presa del miedo, terminó arrojando su bolso para evitar ser lastimada.

Testigos aseguran que el momento más crítico ocurrió cuando el delincuente atacó a uno de los pasajeros, “propinándole al menos dos puñaladas”, antes de continuar despojando a los demás de sus objetos personales. Finalmente, tras revisar lo robado, el hombre escapó por la puerta delantera del bus.

Sospechas de un cómplice y reacción ciudadana

El video también evidencia que el asaltante podría haber estado acompañado de otro hombre, quien habría permanecido junto a la puerta vigilando mientras se cometía el robo. Ninguno de los pasajeros resultó gravemente herido, pero el hecho generó pánico e indignación entre los testigos.

En redes sociales, decenas de usuarios expresaron su rechazo ante la inseguridad que se vive en la ciudad. “Ya no se puede ni viajar tranquilo por la Autopista Sur”, comentó uno de ellos. Las autoridades aún no han confirmado la captura de los responsables.

Un nuevo caso que revive el temor en el transporte público

Este hecho se suma a la creciente preocupación de los ciudadanos por los constantes robos en buses y vías principales. En los últimos meses, la Autopista Sur ha sido escenario de varios casos similares, donde delincuentes aprovechan los trancones y la falta de presencia policial para actuar.

Los pasajeros afectados piden mayores controles y patrullajes en los corredores que conectan Bogotá con Soacha, donde diariamente miles de personas dependen del transporte público para movilizarse.