Cúcuta tendrá 1.600 cámaras de seguridad instaladas antes de finalizar el 2026

Cúcuta.

La administración municipal de Cúcuta anunció la instalación de 1.600 cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad, como parte del Plan de Desarrollo, una estrategia que busca reforzar la vigilancia y prevenir los delitos que afectan a la comunidad.

El secretario de seguridad, Edwin Cardona, explicó que el proyecto contempla la instalación de dispositivos en todas las comunas, incluyendo la zona rural.

“Venimos cumpliendo con el compromiso de fortalecer la seguridad. Este proyecto permitirá monitorear los comportamientos de la comunidad y detectar situaciones de riesgo, lo que será clave para reducir los diferentes delitos que se vienen presentando en la ciudad”, aseguró el funcionario.

Cardona detalló que la meta es alcanzar la totalidad de las cámaras instaladas antes de finalizar el 2026, y que el plan cuenta con financiación hasta el año 2027, coincidiendo con el cierre del actual periodo de gobierno.

“Esperamos que entre 80 y 100 cámaras queden instaladas este año, y durante el próximo año continuaremos con la implementación del resto de los puntos de monitoreo”, precisó el secretario, quien destacó que este sistema permitirá mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades y fortalecer la seguridad ciudadana en Cúcuta.