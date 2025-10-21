Cartagena

Corto circuito generó incendio en sede de la Casa del Niño en Cartagena

La emergencia afectó el área de cirugía del centro asistencial y por fortuna logró ser controlada

Cartagena

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió un incendio registrado en las instalaciones de la Casa del Niño ubicadas frente a Cedesarrollo Comfenalco, al lado de la clínica Estríos en el barrio Armenia de la capital de Bolívar.

Caracol Radio conoció que la conflagración se habría originado por un corto circuito registrado en la caja eléctrica de unos aires acondicionados. La emergencia también afectó al área de cirugía del centro asistencial.

Un guarda de seguridad, un jefe de enfermería y un médico resultaron afectados por inhalación del humo sin mayores consecuencias. Por motivos de seguridad, algunos pacientes tuvieron que ser evacuados mientras la emergencia era controlada por un trabajador de mantenimiento de la Hospital Infantil Casa del Niño.

Gracias a la rápida reacción, las llamas no se extendieron a otras áreas del centro asistencial.

