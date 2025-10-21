Congresistas de Boyacá reaccionan al fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez

Dirigentes boyacenses reaccionan al fallo que absolvió a Álvaro Uribe: Ciro Ramírez lo celebra, mientras Pedro Suárez lo cuestiona y Jaime Raúl Salamanca pide respeto por la justicia

Boyacá

El Tribunal Superior de Bogotá revocó este martes 21 de octubre la condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el caso por presunta manipulación de testigos, al determinar que no se demostró que el exmandatario hubiera ordenado a su exabogado Diego Cadena ofrecer beneficios o dádivas a testigos para alterar declaraciones.

La decisión, adoptada por mayoría en la sala de segunda instancia, deja sin efecto la sentencia de 12 años de prisión impuesta previamente por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y generó diversas reacciones entre los congresistas boyacenses.

Desde el Centro Democrático, el senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés celebró la decisión y aseguró que esta fortalece la confianza en las instituciones judiciales del país.

“Celebramos esta decisión, una decisión que en buena hora llega para él y su familia. Esto genera confianza y mayor credibilidad en nuestras instituciones. Es un proceso que ha tenido un amplio control social en todo el país”, expresó el congresista en diálogo con Caracol Radio.

Ramírez señaló que, aunque el proceso aún no concluye, confía en que la Corte Suprema de Justicia ratifique la decisión.

“Hay que esperar la última instancia, pero tenemos toda la esperanza y la confianza en que esta decisión será ratificada”, añadió.

Por su parte, el representante a la Cámara Jaime Raúl Salamanca Torres, del partido Alianza Verde, emitió un mensaje breve y categórico en el que llamó a respetar la independencia de la justicia.

“Los fallos de la justicia se acatan y se respetan. Punto.”, manifestó el congresista boyacense.

En contraste, el representante Pedro José Suárez Vacca expresó su desacuerdo con el fallo, al considerar que el Tribunal desconoció pruebas determinantes que habían sido incorporadas legalmente en el proceso.

“La lectura que hago de la decisión del Tribunal Superior es que desconoce los elementos materiales y probatorios sobre los que se basó la decisión de primera instancia, los cuales habían sido incorporados legalmente conforme a lo establecido por la propia Corte Suprema de Justicia”, afirmó Suárez Vacca en diálogo con Caracol Radio.

El congresista advirtió que la decisión de segunda instancia adoptó una postura “contraria a precedentes nacionales e incluso a decisiones que ya han hecho tránsito a cosa juzgada”.

“Al desechar esos elementos probatorios, naturalmente la decisión debía ser absolutoria. Respetamos la decisión del tribunal, pero no la compartimos, porque desde nuestra perspectiva jurídica se ha incurrido en un error en el análisis de la forma en que se incorporaron las pruebas”, puntualizó.

Suárez Vacca recordó además que aún queda el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que podría dar lugar a una nueva revisión del caso.

“Fue precisamente la Corte Suprema la que compulsó copias para que se adelantara este proceso en contra del expresidente Uribe, bajo el entendido de que las pruebas recaudadas por miembros del CTI habían sido obtenidas e incorporadas de manera legal”, explicó.

Finalmente, el representante insistió en que las interceptaciones telefónicas que sirvieron de base para la investigación no pueden ser ignoradas.

“No se puede pasar por alto la existencia de esos elementos probatorios que sustentaron la sentencia condenatoria y que hoy están siendo desconocidos”, concluyó.