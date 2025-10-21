Bogotá: Acueducto refuerza la seguridad hídrica con nuevas bocatomas en el páramo de Chingaza

Sistema Chingaza superó el 80% y ya no se sufrirá de desabastecimiento: Empresa Acueducto de Bogotá. Imagen de X

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) avanza en la construcción de seis nuevas bocatomas en el páramo de Chingaza, una obra clave para garantizar el abastecimiento de agua en la capital, especialmente durante las temporadas de sequía.

El proyecto, denominado Río Blanco, contempla la adecuación de captaciones en las quebradas Peñas Blancas, Charrascales, Chocolatal, Calostros, El Mangón y Barro–Plumaraña.

Según la gerente de la EAAB, Natasha Avendaño, estas estructuras permitirán recolectar en promedio 600 litros de agua por segundo, lo que fortalecerá la seguridad hídrica de la ciudad.

Con una inversión superior a los 30 mil millones de pesos, las obras incluyen además la renovación de la línea de conducción hacia el pozo No. 1 del sistema Ventana, la estabilización de la vía de acceso y la instalación de una línea eléctrica de 11,4 kilovoltios, junto con una red de fibra óptica para monitoreo y automatización.

Actualmente, el proyecto registra un avance del 70 % y se espera que esté completamente terminado a comienzos de 2026.

Con su puesta en marcha, se alcanzarán los caudales concesionados del subsistema Río Blanco, equivalentes a 1,04 metros cúbicos por segundo, fortaleciendo así la capacidad de abastecimiento del sistema Chingaza.

La EAAB destacó que esta iniciativa reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia y la protección de los ecosistemas que garantizan el suministro de agua para Bogotá.