Ataque con dron en el Catatumbo deja un muerto y varios heridos

Norte de Santander.

La noche del lunes un dron cargado con explosivos atacó una vivienda ubicada en el corregimiento de Filo El Gringo, en el municipio de El Tarra (Norte de Santander). El ataque dejó como saldo una persona fallecida y varias más gravemente heridas.

Las víctimas, en su mayoría población civil e incluyendo adultos mayores, fueron trasladadas inicialmente al puesto de salud de El Tarra y, debido a la gravedad de sus lesiones, remitidas a centros asistenciales en Cúcuta para recibir atención especializada.

Habitantes del corregimiento expresaron consternación y temor por el impacto del artefacto en zonas residenciales, y demandaron garantías para la protección de la comunidad.

Aunque en el entorno local se señala al ELN como posible autor del ataque, esa información no ha sido confirmada.

Por ahora no hay pronunciamientos oficiales ni reportes adicionales sobre el número exacto de heridos o la identidad de las víctimas.

La comunidad exige claridad y protección frente al recrudecimiento de hechos que afectan directamente a la población civil.