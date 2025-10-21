Adolescente murió tras lanzarse de forma “imprudente” desde la plataforma de clavados en Santa Marta

Santa Marta

Un joven de apenas 17 años de edad, identificado como Esteban de Jesús Guardiola Martínez, murió el lunes 20 de octubre tras sufrir un accidente en la Piscina Olímpica de Santa Marta.

Según testigos, el adolescente ingresó al lugar junto a un grupo de al menos 30 personas que, al parecer, habrían intimidado al vigilante y forzado su entrada, pese a que el escenario estaba cerrado por las fuertes lluvias que afectaban la ciudad debido al paso de una onda tropical.

Una vez dentro, la víctima intentó lanzarse desde una de las plataformas de clavados, utilizadas únicamente por atletas entrenados. Al caer, sufrió un fuerte golpe que le provocó la muerte.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Santa Marta para la Recreación y el Deporte -INRED, en ese momento no había personal médico en el sitio, ya que las actividades estaban suspendidas por precaución.

Hay que decir que, los vecinos y usuarios del sector han alertado que no es la primera vez que personas intentan entrar sin autorización a estas instalaciones deportivas.