Síntomas que más presentan los participantes en las maratones: algunos son un riesgo para la vida

Bogotá D.C

La segunda muerte en menos de tres meses de un participante durante una carrera de atletismo en Bogotá prendió las alarmas.

En diálogo con Caracol Radio estuvo el doctor Óscar Peña, Médico Fisiatra de la Subred Sur Occidente, hablando sobre las medidas de atención médica que deben tener este tipo de eventos deportivos.

Protocolos atención médica

La Secretaría Distrital de Salud realiza la respectiva gestión de riesgo para verificar que se cumplan los protocolos necesarios en cuanto a servicios médicos.

“Idealmente se debe contar con médicos expertos en atención a deportistas, médicos que cuenten también con su formación en reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. Se debe contar con desfibrilador automático para dar atención en casos de urgencia y se debe contar con una ambulancia disponible para hacer el traslado del paciente siempre en conexión con las autoridades locales y en coordinación con los sistemas de referencia y contrarreferencia de la red distrital”, precisó el doctor Peña.

Síntomas más frecuentes en las carreras de atletismo

De acuerdo con el doctor Peña, los corredores consultan los equipos de salud principalmente por síntomas como deshidratación, mareo y náuseas.

Sin embargo, también se han atendido personas con graves signos como dificultad para respirar, dolor torácico y “el más peligroso de todos es cuando hay pérdida del estado de conciencia , porque en ese punto ya nos estaba hablando de que hay alguna situación grave que atenta contra la vida de la persona”.

Preparación de los participantes

Las personas que participan en este tipo de competencias deportivas deben entrenar con mucho tiempo de anterioridad para evitar cualquier inconveniente físico.

Para el doctor Peña también es primordial que la persona, dependiendo de la edad, cuente con una valoración médica inicial.

Dependiendo de la edad de la persona, una persona joven se recomienda que tenga esa valoración y que por lo menos reciba un electrocardiograma.

“Una persona joven se recomienda que tenga esa valoración y que por lo menos reciba un electrocardiograma. Personas mayores de 35 años deberían tener algunos exámenes más profundos como algunas pruebas metabólicas para mirar que no tenga ninguna enfermedad y descartar los factores de riesgo cardiovascular”, indicó el médico.

Es por eso que la recomendación del equipo médico de la Secretaría de Salud de Bogotá es que las personas que desean participar de esos eventos lo hagan en actividades con menor exigencia.

¿Qué hacer en caso de sentirse mal durante una carrera?

En caso de que un participante esté corriendo la carrera y se sienta mal, el doctor Peña asegura que debe parar inmediatamente y avisar a una persona del equipo de logística cercano.

“La persona será dirigida a una valoración médica en la cual se hará un examen físico, se valora si presenta algún tipo de arritmia, si tiene problemas de deshidratación. Muchas veces también están expuestos a altas temperaturas, exposición solar, entonces también se tiene que evaluar esos aspectos”, indicó Peña.