ACEMI: más de 3 millones de colombianos perderían derecho a elegir su EPS por resolución de MinSalud

La presidenta de ACEMI, Ana María Vesga, advirtió que la resolución que establece la habilitación de las EPS y a su vez fija las reglas para la asignación de afiliados tras implementar el modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, tiene un impacto sobre cerca de 3 millones de colombianos perdiendo la libre elección.

“Pierden la elección que hicieron en ese momento de una EPS y ahora son asignados a otra EPS en el territorio. No sabemos si esa EPS que los recibe los atenderá con continuidad, con calidad y si ese cambio es para mejorar. Pero sobre todo representa el riesgo de interrupción de tratamientos, el riesgo de interrupción en la atención de la población y la fragmentación estructural del sistema”, explico Ana María Vesga.

Vesga, señala que la reorganización supone que el Estado dirá que EPS van a operar en los territorios de acuerdo al tamaño del territorio, por lo que es probable que en un municipio pequeño solamente hay haya oferta de dos o tres EPS, como en una ciudad metropolitana puede haber cinco o más entidades.

Lo cierto es que la oferta la decide el Estado, y esa es la única posibilidad que tiene el usuario de moverse a través del sistema, y muy seguramente no volverá a la EPS a la cual pertenecía, debido a que si lo retiraron de ella, es porque ya no se encuentra en el territorio.

Resultados de la mesa técnica de la UPC aún no se conocen

Ana María Vesga confirmnó que no han tenido respuesta sobre los resultados de las mesas técnicas de la Unidad de Pago por Capitación, que culminó hace más de un mes, teniendo en cuenta que el pasado 2 de octubre, venció el plazo para que el ministerio de salud presentara la información, tema sobre el cual ya alertaron a la Corte Constitucional.