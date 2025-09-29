Advierten que 2 millones de usuarios tendrían que cambiar de EPS con decreto que reorganiza el sistema

Con la entrada en vigor del decreto 858 y la resolución 1789 de 2025 que establece un modelo preventivo, predictivo y resolutivo en salud con el fin de reorganizar el sistema en redes integrales e integradas de salud por territorios en 10 regiones y 119 subregiones funcionales, el observatorio ‘Así Vamos en Salud’, advierte que 2,3 millones de usuarios tendrían que cambiar de EPS.

Indican que con la reglamentación de esta ley, implica que el traslado de afiliados, que se da por la pérdida de habilitación de varias EPS en determinadas regiones, varios usuarios deberán ser reasignados a otras entidades promotoras de salud habilitadas, que aún no han sido identificadas.

Asunto por el cual, señalan que los usuarios no solo pierden la EPS que eligieron previamente, sino también su derecho de libre elección.

“El proceso de aplicación de las normas de habilitación territorial evidencia una redistribución significativa de la población afiliada. En total, cerca de 2,3 millones de usuarios (4,4% del total nacional) deberán ser reasignados a una EPS diferente, lo que constituye uno de los principales efectos inmediatos de la nueva regulación”, dice el informe del observatorio.

Las entidades más afectadas por esta redistribución son aquellas de tamaño intermedio que, pese a contar con un número considerable de afiliados, no logran cumplir con las reglas de habilitación en todas las regiones dada la dispersión de su población. Entre ellas destacan Cajacopi, que debe ceder el 30,5% de su población; Coosalud, con 17,8%; Asmet Salud, con 17,1%; y Famisanar, con 13%.

“Un aspecto clave del nuevo modelo es que la habilitación se concede por subregión funcional y no por municipio de manera individual. Esto significa que cuando una EPS obtiene autorización en una subregión, adquiere automáticamente la responsabilidad de operar en todos los municipios de ese ámbito, incluso en aquellos donde no tiene afiliados registrados al momento”, agrega el análisis.