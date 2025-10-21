«20 años no devuelven a César» familia denuncia irregularidades tras condena del homicida en Tunja

A seis meses del trágico asesinato de César Leonardo Torres López, domiciliario en Tunja, la familia enfrenta un vacío que ninguna sentencia puede llenar. Su hermano, Juan Esteban Torres López, relata con voz entrecortada cómo recibieron la noticia de la condena de 20 años para el responsable: «...Pues sin conformes, porque son 20 años de su vida, eso no nos van a devolver a mi hermano. Mi sobrina está también desconsolada… se extraña mucho el papá...», expresó en entrevista con Caracol Radio.

Para Juan Esteban, la justicia no ha sido del todo justa. A su juicio, la aceptación de cargos por parte del asesino y su entrega voluntaria le han otorgado beneficios que podrían acortar significativamente su condena. «...Prácticamente, sí sigue así prácticamente con ayuda de quién sabe quién puede estar saliendo ya en unos 10, 5 años… no creo que dure mucho...», aseguró, mientras señalaba que la familia teme por la seguridad de otros ciudadanos.

El hermano de César Leonardo también criticó el aparente trato favorable que recibiría el condenado, quien permanecería en la cárcel de Tuxtla, cercana a la residencia de la familia. «...Le dan más derechos a él por matar a una persona… ya hasta se cortó la cejita y todo, porque parece que ya está viviendo relajado ahí en la cárcel...», comentó, visiblemente indignado.

En cuanto a la reparación y el futuro, Juan Esteban confiesa una mezcla de resignación y esperanza. «...Esperamos a ver si se apela… uno con la justicia de Colombia, uno dice una cosa y el día de mañana, en unos años, a cuestas de uno mismo, está saliendo a la calle...», afirmó. Mientras tanto, su familia busca consuelo en la fe: «...Deja todo en las manos de Dios, porque no podemos hacer nada...», agregó.

Finalmente, el mensaje del hermano de César Leonardo se dirige tanto a autoridades como a la ciudadanía: un llamado a la empatía y a la protección de quienes, como su hermano, trabajan diariamente en condiciones vulnerables. «...Él solo estaba trabajando, él no estaba esperando eso, él no tenía cómo defenderse… todas las noches lo recuerdo como si fuera ayer...», concluyó. Su testimonio resuena como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la necesidad de que la justicia sea efectiva y verdadera.